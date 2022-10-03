●您如何判斷《台灣政策法》的性質與嚴重性？因為法案還在修改的過程中，是不是法案因為被修改就會降低其嚴重性？

從參院外委會通過的《台灣政策法》版本看，這一法案的性質還是很嚴重的，其中仍然包括若干所謂「象徵性條款」。這些條款即便是按照美國的「一中政策」標準衡量，也是「超綱」的，更不用說這當然是嚴重違反中國的「一中原則」的。此外，這一法案草案也包括在軍援問題上的進一步升級，包括某種威脅制裁，這都是空前嚴重的。當然，法案的草案可能還會修改，其嚴重程度當然可能會下降或者改變，但是這是假設性問題，我們現在很難判斷其走向。另外法案如果不能整案通過，其部分內容可能會通過搭車條款等方式塞進其他法案中，性質仍然是非常嚴重的。也有可能這屆國會不通過，下屆國會通過等等。

對於這個法案，我們應當把握住幾個重點：第一，法案草案的內容性質非常嚴重，中方堅決反對；第二，法案的前景還有很多不確定性，需要持續觀察，不必一驚一乍；第三，法案體現了美國國內衝擊、改變、空心化其「一中政策」的動向，值得持續高度關注，問題絕不僅僅是一個法案的內容和前景。第四，也要看到美國國內不同的意見，包括行政部門試圖緩和法案草案的努力，戰略界的一些反對聲音等。

● 如果法案被通過，是不是就踩了大陸的紅線了？大陸的紅線如何界定？

在台灣問題上，或許在很多國際問題上，我們都往往會被某些流行的詞語誤導，甚至綁架。我們在使用這些詞語是一定要非常謹慎和精確。「紅線」、「改變現狀」、「戰略清晰」、「武統」「攤牌」等等這些說法往往都是誤導性的。隨意使用這些詞，不僅可能無法精確描述現狀，而且可能會誤導我們判斷和政策。我們學者不能隨意定義或者猜測「紅線」，中國的官方政策也仍然是和平統一，並沒有變化。學者在討論台灣問題這種關係國家最核心的利益時，在討論戰爭與和平問題時，一定要高度謹慎，避免隨意化，甚至娛樂化。畢竟，我們中國人最不應該忘記《孫子兵法》開篇就提出的智慧：兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。（作者為北京清華大學戰略與安全研究中心主任、教授）

（本文來源《海外看世界》，原題：「《台灣政策法》性質很嚴重」，授權中時新聞網刊登）

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