作為獨立機關的NCC（見圖），面對鏡電視屢爆爭議。（本報資料照片）

誰毀了NCC？在黨政指令下徹底讓NCC形同虛設，原自豪的超然中立變成政府側翼打手。隨著《鏡電視》創辦人、前董座裴偉談話的錄音檔逐字全文曝光，蔡英文、蘇貞昌被指名伸手NCC鏡電視申請執照案。這無疑直接打臉過去媒體改革者的努力，羞辱最珍貴的中立精神。毀壞NCC到這地步，難道不知道羞恥？

府院高層介入施壓發照若屬實，那真的是天大的政治醜聞。面對醜聞行政院長蘇貞昌則強調，第三人（裴偉）在外講什麼話，不是總統、院長能控制，「也不必去查」。當全民都在問事實真相，蘇貞昌一句「不查」更顯得此地無銀三百兩。

如今NCC變成公眾好感慘兮兮，畢竟連監管台灣媒體的NCC都無法避免遭受到政治力控制、商業力介入的蹂躪。回看過去媒體改革者的期待，如今真成一場惡夢。難道不該有人為此負責？反而讓一堆人倚靠偽善改革口號官運亨通。

媒體原為公眾服務，不能只為特定者服務。但是，現在媒體卻已成百分百政客玩弄的工具，淪為政治犧牲品，NCC欠全民一個公道。近期周玉蔻風波，讓公眾陷於於八卦煽情，卻看不見NCC第一時間有任何積極表示。難道故意裝睡，選擇性監督？

從NCC 傳播監理報告中，人民陳情及申訴案件統計數來看，其中今年4至6月申訴電視的案件高達 308 件（91.67%）。NCC成慘兮兮，從TPOC最新網路與情調查分析，顯示比關中天與《數位中介法》更惹人厭的，就是鏡電視申設爆政治介入，直接讓NCC負聲量創高峰。

NCC負面聲量爆棚，直接反應民意對NCC的不信任，最大關鍵在於喪失獨立機關的公正性，蔡政府明目張膽地介入干預新聞自由，毀壞體制，讓NCC公眾信任跌至谷底，多數人認為是大開民主倒車最差勁的示範。

NCC到底還有什麼存在的價值？過去民進黨在野主張要黨政軍退出媒體孵化出NCC，現在卻肆無忌憚操作媒體，甚至將手伸入獨立機關直接扼殺NCC。面對「鏡電視」今年1月順利取得執照，在申設期間黨政高層介入等傳言不斷，對比當年中天被火速下架，難怪被民眾質疑NCC早就成為綠營打手跟傀儡。

現在NCC備受公眾與論壓力下，才積極做出裁處違法節目，更呼籲媒體落實專業自律。如今看著鏡電視申設風波，NCC過去關中天曾明確表明絕對不只是形式審查而已，也期待藉此告訴所有要買媒體的財團大老闆，應該保持適當的距離，維持新聞專業自主。反觀，鏡電視風波持續延燒，不知道黨政跟財團有無保持距離？又該如何向全民交代真相？難道就如蘇貞昌所言「不查」，徹底讓NCC成為政治黑箱。（作者為台北大学公共行政暨政策博士）

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