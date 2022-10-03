時代力量立委陳椒華公布3段音檔，揭發鏡電視申設過程，時任董事長的裴偉在董事會中洋洋得意自曝蔡英文指示蘇貞昌向NCC施壓，引爆核彈級醜聞。面對陳淑華的「加重誹謗」，府院矢口否認，司法檢調裝聾作啞。蘇貞昌在立院備詢時甚且大方說道:「第三人在外面要講什麼話，這不是總統、院長能夠去控制，也不必去查。」

藝人臉書感慨：很多孩子都走了，蘇貞昌大怒，要求查辦究責。吹哨人藉立委之口，揭發蔡英文蘇貞昌公然關說、干預獨立機關決策，「誹謗」國家領導人，蘇貞昌居然笑罵由之，不查不告？蘇某民主風範，與日俱進，仰之彌高！

蘇貞昌說，第三人在外要講甚麼話，非總統院長所能控制，也不必去查。按此邏輯，第三人控訴府院「勾結」特定廠商，採購未經三期實驗的疫苗，也不必去查囉？第三人舉證揭發府院「勾結」美國參眾議員和軍火商，強銷波音客機和過期軍火，也不必去查了囉？不必去查，輕飄飄幾個字，究竟是蘇貞昌對人民對府院的信賴有信心？還是施壓NCC、操控媒體，確有其事，怕人查出了真相？

當被告面對原告舉證指控，拿不出證據自證清白，檢調不介入，辯護律師啞口無言；按常理推斷，99%的旁觀者都會認為被告有罪！西諺有云，司法是皇后的貞操，不容懷疑，但是，當國人皆知皇后人盡可夫時，貞操二字已是笑話！不知蘇貞昌的不必去查，是否出於同樣考慮？

蘇貞昌自證NCC和鏡電視就是府院的傀儡，叫它咬誰，它就咬誰。也難怪，周玉蔻要汙衊慈濟，「時指緊蔻」；鏡電視的嬤嬤——鏡周刊，要亂咬張善政、猛咬高虹安了！傀儡，不就是要向主子交心的嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※