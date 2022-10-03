以賴清德的聲望及閱歷，儘管居於毫無實權的副總統之位，照道理也還是應該戰戰兢兢、出言謹慎的，可其出馬輔選，卻總是在不知是有意還是無心之中，說出讓人訝異非常的話語。

明知當初指揮中心所卸責的「萬華破口」，是雙北選民最大的隱痛，好不容易才逐漸平息下來，但在替陳時中輔選時，竟然還說「北市是疫情的開始」的話，分明是重新挑起選民的新仇與舊恨。

明知台灣是不可能獨立成一個國家的，但是竟宣稱「台北是個國家」，等於完全暴露了其「務實的台獨工作者」根本心態，這與民進黨的畏縮隱諱，大異其趣，顯然有意藉此爭取獨派的支持。

明知蔡其昌的聲勢疲弱，難以振拔，可卻放言無忌，不倫不類地將蔡其昌比喻成烏克蘭的澤倫斯基，就在國人面臨對岸武力威脅，深恐一旦台海爆發戰爭的危機下，此舉無異於是意欲驅台中市民於一戰，這對台中人來說，將會造成多大的驚恐？對已經疲態畢露的蔡其昌選情，豈非雪上加霜？

賴清德與蔡英文的競爭，在網軍肆虐下，大敗虧輸，不得已就任副總統，卻只是備位而已，發展處處受限，未來的總統大選，黨內競爭、覬覦者不少，自己顯然又非主流所屬意的人選。2022選戰，在民進黨眼中，賴清德不過是雞肋而已，食之無味，棄之又未免可惜。可賴清德是絕對不會甘於為雞肋的，趁輔選之便，擇時而發、選言而論，其實真正在意的不是民進黨候選人的勝選與否，而在藉此機會厚植班底、宣揚理念，甚至暗中扯一下後腿，也在所不惜。

由此看來，賴清德的「失言」，可能才是「正言」，民進黨在選後各派系角鬥的風暴，已經開始在醞釀之中了。

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