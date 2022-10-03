《台灣政策法》草案有將台灣在美國的代表處更名為「台灣代表處」的提案。消息傳來，蔡政府大小官員無不彈冠相慶，遠勝於前幾天台灣代表在安倍國葬上，唱了一聲「台灣三人組」。民進黨政府這種「唯恐人不知」的心理是可以理解的。但卻有一點令人費解，那就是民進黨一直把台灣等同是一個「國家」，但在外人的認知裡，它卻明明就是一個島的名字。然而名稱的落差，將為這個島帶來危險。

當前台灣最大危險的禍源來自美國。正是由於美國不斷餵食「台獨」安非他命，搞到民進黨誤以為真，一心以為鴻鵠將至。於是對美國言聽計從，俯首貼耳，台海情勢之險惡，於焉不斷升高，於今且已到了兵凶戰危的臨界點。如何逢凶化吉，轉危為安，歷史已有殷鑑。

宋史中有一段或可值得朝野關心，此即宋、遼之間的「澶淵之盟」。或有人謂澶淵之盟是喪權辱國的條約，並以宋朝未能收復被割讓的燕雲十六州為恥，但歷史的弔詭正在這裡。經常被視作宋朝「積弱」的象徵而無法收復的燕雲十六州，實際上卻是宋朝賴以獲得自由雍容的政治和社會狀態的前提，讓宋朝如鯁在喉的這片北境土地，卻是宋朝使其得以不被立即消亡的生命綫。

筆者並不是在叫嚷蔡政府依樣畫葫蘆，但卻可以另闢蹊徑。我們是否可以把向美軍購的幾百億，南向的幾千億，用在西向和中共展開經貿的往來，透過和對岸文化、經貿的往來，逐漸減除美國對我的羈絆、牽制和利用。因為美國長時期以來對台灣的予取予求，已經使我們外部安全的格局處於一種更加不確定的狀態。

當然，包括蔡政府在內的很多人，會說上述多為天方夜譚兼癡人說夢；但筆者還是要再舉一段史實，來為自己的論述做一番辯正。就在澶淵之盟簽訂後的42年，宋仁宗病逝，宋朝使者去到大遼通告，遼道宗握著宋使的手泣道：「四十二年不識兵革矣!」不識兵革，刀槍入庫，馬放南山，難道不是兩岸人民最大的期盼嗎？

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