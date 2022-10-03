過去常常聽到台灣是「不沉的航空母艦」這個說法，弔詭的是最近各方面議論最多卻的是：一旦台海有事美國會不會來救？

美國總統拜登最近4度對台灣安全問題表示明確的態度，最近的一次是10月19日接受美國哥倫比亞廣播公司的專訪，他肯定表示如果中國出兵攻台，美國會出面保衛台灣， 似力持戰略清晰的立場；美國的白宮、國務院講的就不像拜登那樣清楚明白，似乎要保持戰略模糊的態勢。模糊與清晰交相運用算是一種戰略性欺敵的作為吧。

一旦台海衝突發生，美國是否派兵，是一個複雜的決策過程，牽涉到中共的做為、國內外的政經考量，美國的決心與能力等。

就美國的經濟能力而言，它仍然是全世界最強大的軍事、科技、經濟大國，但是ㄧ國獨大的單極時代已經過去了； 1945年二次大戰結束後美國的國民總生產占全世界的50%，現在只占25%，相對的經濟實力減弱, 已不足以扮演世界警察的角色，但軍事開支卻不斷地增加。

從1946年杜魯門總統到現在拜登總統，14位總統都有出兵海外的紀錄，估計高達47次之多，這還不包括派遣軍力但未參戰，如1961年古巴危機， 1954年台海危機等，也不包括中央情報局介入菲律賓、伊朗、瓜地馬拉、剛果，海地等國家的內部武裝衝突。

美軍介入之下的國家幾乎沒有好的結果。舉例而言1953年韓戰結束，以北緯38度線為界劃分南北；1975年倉皇從越南撤退，北越共黨統治了整個越南；美軍自1990年兩度揮軍進入伊拉克，雖然推翻了海珊政權，迄今仍身陷內戰，進退維谷。美國自2014年介入敘利亞的內戰及其後打擊伊斯蘭國的軍事努力迄今能在進行之中，惟敘利亞的阿塞德政權目前仍然屹立不搖.

美國在有些國家軍事介入的時間很長如越南、阿富汗、伊拉克等長達20年的時間，軍費開支都是天文數字，尤其在阿富汗投入最為龐大。根據美國布朗大學華聲（Watson）國際研究院的估計，美國20年來花費在阿富汗的總經費高達2.3兆美元。目前美國還要花費巨資維持在全世界大約80多個國家的750個軍事基地以及16到18萬的兵力，其中派駐在日本的有55000多人，韓國25000多人。美國的基礎建設顯得落後與多年來龐大的軍事開支有著直接的關係。

美國當然是台灣最重要的夥伴。一旦台海有事，美軍如何馳援是一個極其複雜的問題，不是這篇短文所能概述。但國內外各方面的評估認為台海可能發生軍事衝突的可能性升高，台灣如何能夠自保並嚇阻敵人不敢進犯，除了要有正確的戰略戰術及裝備之外，民心士氣至為重要。

很多人說以色列的情況跟台灣很像，雖然實際上差異很大，不過他們確實有很多值得我們學習的地方。 以色列仍然實行徵兵制，不論男女18歲都要去當兵，男性3年，女性大概2年。入伍之後他們就被灌輸「以色列經不起打輸一場戰爭」的觀念，台灣的處境何嘗不是如此！

對台灣而言，與其等待、探究外援是否會來，不如加強自身嚇阻的能量，讓敵人不能打、不敢打、不願打。猶太人的聖經之一塔木德（Talmud）有一句話說得好：「最值得信賴的朋友在鏡子裡，那就是你自己。」

（作者為前駐以色列特任大使）

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