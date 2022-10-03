時代力量立委陳椒華爆出鏡電視被卡脖子，前董事長裴偉股東會議報告內容錄音被公開，談及「蔡總統和蘇貞昌已要求NCC主委陳耀祥趕緊發照，不要再拖了」；繼而民眾黨立委賴香伶質詢此事，蘇貞昌竟回以「不必查了」，令民眾傻眼。能讓霸氣蘇貞昌心虛至此，恐怕不是假消息、假新聞，而是鏡電視的對頭，恐怕還高於蘇貞昌之上。

敢公開錄音內容，兩位立委本身必須膽識十足，畢竟民進黨完全執政這幾年權力頂天，哪裡把在野黨立委放在眼裡。能讓蘇貞昌忌憚三分應另有其人，「錄音事件」的確有可能造成政治風暴，那麼敢叫板而讓蘇貞昌秒軟的背後實力派人物，在民進黨內屈指可數。

事實上也不難猜，因為鏡電視原股東甲山林董事長祝文宇倒戈到寰宇電視台就頗值得玩味，祝文宇說得明白，他是房地產代銷業的廣告業主，把廣告費投放到媒體上游的股東身分更划算，鏡電視申設不順利，他沒有時間慢慢等，房地產開案了就必須跟時間賽跑，誰有辦法說服他把資金捨鏡電視而就寰宇？

鏡電視發照被拖延26個月也不用喊冤，現有市場上哪個電視台老闆沒有20年以上的資歷，想要靠一張嘴從零開始找資金、取得執照、定頻黃金頻段，前壹電視老闆黎智英在實力最強的時候狂砸了幾十億也沒有成功，最後忍痛認賠殺出轉賣給年代電視台的練台生。從現有電視市場買，風險最小，鏡電視從零集資，真沒高層承諾，怎麼可能成局！

再拿寰宇電視幕後老闆王志隆來說，最近喊價沒有12億不賣，王志隆號稱是中華電信MOD王，旗下電視台最高峰占了MOD頻道44個，仗著民進黨新潮流系勢力撐腰，中華電信身為平台業者的分潤續約，竟也要看他三分臉色，寰宇新聞早想要黃金頻段，怎會坐視鏡電視橫柴入灶、捷足先登？

英系地表最強的「民間人士」洪耀福力拱鏡電視，挾著府院兩位幕後大老闆威懾新潮流，可冷不防被錄音事件一記回馬槍，堂堂蘇院長在國會殿堂慌了手腳說「不必查了」，視國家體制如無物，印證民進黨派系權傾已成國中有國。

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