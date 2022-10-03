民進黨極擅長選舉，眾所皆知，連去年極為劣勢的四大公投都能扭轉。然而，近日除桃園民調略為領先外，台北市、新北市、新竹市等都落後對手，台北市甚至有越落後越多之趨勢，某些民調還落到第三，究竟是怎麼一回事？

民調不是天天做，故無法隨時反應戰情；但從台灣事件交易所每日的交易金額，可一窺即時戰局的變化。10月2日，台北市的戰況，蔣萬安價格58塊，漲3塊。黃珊珊42塊，陳時中跌1塊，跌到僅剩40塊，在三人中再度跌到最後一名的位置。

新竹市的戰況，高虹安更是以60塊遙遙領先沈慧虹的40塊。即使是近日民調略為落後的張善政，在未來事件交易所也能與鄭運鵬打平。更別提民調長期遠遠落後的林佳龍。下個不客氣的判斷，民進黨在雲林以北，除桃園外幾乎都是落後狀態，拉近的縣市也多半是由於藍營尚未整合完畢造成的，後勢民進黨頗不樂觀。

許多人解釋民進黨處於不利境地的原因，通常都歸因於林智堅抄襲、陳時中指揮官任內爭議、陳時中性騷擾爭議廣告、周玉蔻發狂攻擊慈濟及無辜女性等，這些當然都是理由，但有沒有辦法給出更深層次的歸因呢？

依據筆者淺見，民進黨之所以選情辛苦，主因是「地方執政合法性欠缺」，也就是嚴重的道德缺失所造成的。

所有人都知道，未來是不確定的，這就好比金管會對基金廣告有加註「投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書」、「本期貨信託事業以往之績效不保證基金之最低投資收益」的規定，過去的成績不等於未來的成果，更別說是現在開出的選舉支票。一位參選人，如果他過往的言行道德有爭議，或者給出承諾沒做到，那麼現在包裝得再漂亮，都難以得到選民認同。

也就是說，無論陳時中再怎麼強調自己提出超多政策，沈慧虹再怎麼強調林智堅八年建設多偉大，都只能在自己陣營中取暖，沒有外擴效應。這兩個人一個開放3+11造成疫情大爆發，擋民間團體買BNT，買又貴又用處有限的高端。一個人在政壇根本無名小卒，只靠論文抄襲仔林智監欽點，就能選新竹市長。這兩人道德缺陷性都太大，與基金一樣都是「投資一定有風險」，甚至是潛在風險遠大於收益。

雪上加霜的，是民進黨把這次選戰的主軸放在台北市與新竹市，除了成日自誇陳時中與沈慧虹，更把負面選舉的刀刃指向蔣萬安與高虹安，硬生生把他們打出非綠陣營領頭羊的味道。蔣萬安與高虹安當然不是無缺陷之完人，但民進黨在這場選舉中已經有「壞的開始」，在明知陳時中仇恨值高（連同黨林佳龍都說過）還要徵召他選台北市，孤注一擲以為林智堅無敵，提名他的跟班沈慧虹選市長，現在兩市都越來越不順，只能怪自己。

民進黨一天不面對自己的合法性缺陷，一天不修補陳時中與林智堅的道德質疑，一天不承認錯誤、不謙卑面對，選情的結果就是這樣而已。是的，民進黨負面選舉很厲害，但負面選舉絕非萬能……尤其當他們自己在形象上就非常「負面」的時候。（作者為網路媒體工作者）

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