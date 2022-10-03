因中央疫情指揮中心的媒體採購、防疫宣導等費用燒掉7.9億元，引發在野黨批評，認為浪費公帑，更懷疑獨厚「綠友友」的媒體。其實，從正常媒體運作觀點看，即使「沒鬼」，這筆錢也絕對花得冤枉又浪費。

依照指揮中心的資料，除了水電費、加班費外，還有一筆用於媒體通路集中採購案的「多元管道宣導專線」共計7.9億，官方說法是這些花費用於防疫宣導，包括直播防疫記者會、拍攝防疫大作戰廣告、防疫政策溝通暨媒體通路集中採購案等，也包含辦理1922民眾通報及諮詢服務中心等。

為何說這筆錢肯定花得冤枉又浪費？從事媒體的人都知道，媒體一定是哪裡新聞熱就往哪裡擠。從疫情爆發以來近3年，全社會最關心的新聞肯定是疫情。在疫情惡化時，民眾每天都守著電視、關心「今天又增加多少人確診」，每個媒體一拿到數字一定馬上新聞推播；指揮中心宣布的政策，更是所有民眾、企業、學校、各團體都關心的。

這些事情，如果指揮中心還要花錢去「宣導」，不是愚蠢就是頭殼壞掉！你聽過美國蘋果公司的產品發表會需要花大錢請全球各媒體刊載嗎？近3年疫情期間，陳時中光是上周玉蔻的節目就有12次，多少是置入？「多元管道」又有多少給了名嘴和綠媒？

政府與企業要花錢請媒體刊載的消息一定是那種社會關注度極低又缺乏實用效益，甚至純粹宣傳「自己好棒棒」的新聞。指揮中心這筆錢是「花得有鬼」。儘管這7.9億僅占防疫預算8400億的九牛一毛，但見微知著。立委或審計單位查查哪些媒體或單位得到的「好處」最多，就可以看出其中的貓膩了。