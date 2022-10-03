民進黨今年九合一大選的第三支高飛犧牲打即將出現。因涉及關說府院高層施壓NCC的錄音檔曝光、引發輿論譁然的現任鏡電視股東、前鏡電視董事長裴偉，3日在接受廣播媒體專訪時，將相關爭議的責任全部推給NCC主委陳耀祥，指責他在鏡電視的申設和定頻審查作業中「箝制、怠惰和濫權」，言語中極為氣憤。

至於錄音檔中他向股東表示，鏡電視發照是「總統蔡文的旨意、誰擔任行政院長都要過」云云，裴偉表示那只是他希望股東支持鏡電視繼續進行申設證照程序的膨風之語；裴偉承認自己「是講得過頭了」。

裴偉的這番操作透露了兩大訊息。第一，民進黨高層與「鏡電視幫」似乎已經做好了斷尾求生的準備，犧牲陳耀祥以換取府院高層擺脫介入鏡電視申設過程的爭議；其次，將總統旨意相關話語定位為一個「希望鏡電視能早點取得執照、投入營運」股東的信口開河，府院沒有施壓，大家不要那麼緊張。

今年民進黨九合一選舉問題不斷，都跟蔡英文和英系有關。第一個出包的是蔡英文不計毀譽力挺、破格參選桃園市長的前新竹市長林智堅。因為論文連續被台大和中華大學判定抄襲且取消碩士學位，林智堅拗不下去，只好心不甘、情不願地宣布退選。這是民進黨今年九合一選舉的第一個犧牲打。

綠營名嘴周玉蔻為支持英系台北市長候選人陳時中，不斷利用所主持的節目攻擊國民黨台北市長候選人蔣萬安，甚至扯出他父親蔣孝嚴20多年前的緋聞案，還傷及無辜者，引發社會極大的批判。民視停止周玉蔻節目在新聞台的聯播，周本人則宣布暫時退出廣播及電視節目，外界認為這應該是民進黨高層下的殺手鐧，叫周玉蔻閉嘴為受波及的選情止血。這是第二個犧牲打。

日前時代力量立委陳椒華揭露了3段錄音檔，顯示裴偉向鏡電視股東「掛保證」一定會過關，因為府院高層都在積極處理中。比起前兩個事件，鏡電視施壓疑雲的影響更大、重要性更強，對民進黨的殺傷力也更大，在野黨強力要求調查事件的來龍去脈，但行政院長蘇貞昌竟表示「不必查」，更讓輿論炸鍋。

於是裴偉藉媒體打書的機會帶風向，將矛頭指向NCC，指責陳耀祥對鏡電視申請新增新聞台於86台一事拖延不審，根本就是行政怠惰。事實上有多家系統業者申請鏡電視移頻至55台，原來的TVBS新聞台則後移。既然頻道業者有此申請，NCC花點時間確認最後鏡電視究竟要花落誰家，是很正常的事，裴偉有何好氣？

再說到總統旨意，裴偉的說法就更可笑了。錄音檔剛出現時，他說這是刻意剪輯，還強勢表示將會提告，現在一句「只是吹牛」就想輕鬆帶過？事情沒那麼簡單。就算民進黨高層有意犧牲陳耀祥，讓他承擔鏡電視發照過程中所有不合理甚至不合法事情的責任，在野黨也必須追究下去，政府干預媒體茲事體大，不可輕易放過。

（作者為資深媒體人）