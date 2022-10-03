今年底的九合一地方選舉，無論從最新的民調走勢，到綠色執政的頻繁出包，種種跡象都顯示民進黨的選情一路看衰，甚至可能比2018年的結果更糟。這種研判當然有其邏輯與極大的可能性，但即使民進黨在今年底的選戰全線潰敗，然後在緊接著1年後的總統、國會大選，又會如何呢？

影響選舉成敗的三大因素，分別是候選人、政策訴求與外在環境。台灣藍綠兩大黨的基本路線與形象定位，基本上大家都很熟悉，即使新興的民眾黨、時力、基進等小黨，選民應也不陌生。因此決定選戰成敗的兩大要素，又可歸納為人與事。

與上一屆2018相比，歷史彷彿重演，情境何其相似。2018瀰漫一股「討厭民進黨」的氣氛，論討厭的事有「一例一休」等政策的混亂無章，論討厭的人有民進黨擠走韓國瑜的北農總經理吳音寧、「自稱東廠」的促轉會副主委張天欽等讓人印象深刻者。唯一不同的是，當時有橫空出世的「韓流」席捲全台，讓國民黨取得預期之外的空前勝績。2022雖無單一突出如「韓流」者，卻呈現溫水煮青蛙、遍地開雜花的現象。

2022此番的景象氣氛，還真是選情相對雖冷，人心卻難以壓抑裝傻。姑且不論國際、兩岸等較大而尚待觀察的影響，僅舉衝擊台灣社會、貼近人心的「新四大亂源」，比起2018年選前人與事的討厭氛圍，絕對有過之而無不及。這四大亂分別是林智堅的論文抄襲風波、防疫政策與疫苗採購內幕、親綠名嘴周玉蔻的八卦事件、鏡電視申設的黑幕爭議。

這四大亂看似獨立的個案，各有原因與不同影響，但實則有共同的病灶與深層的病態。林智堅論文抄襲其實還不是真正的問題，更可怕的是蔡英文主席下令全黨相挺、死不認錯的蠻橫心態，說明了其根本無視社會中道民意的理性力量，自恃民進黨可以一手遮天、莫敢不從的絕對威權。即使林智堅的新竹棒球場和鄭文燦的八德羽球館破功，還是自信五星市長的神話誰奈我何！

防疫政策與與疫苗採購的內幕，同樣是以「國家機密，我說了算」的霸道心態，不容國會監督與媒體探密，更直指綠色執政貪腐分贓的傳聞，必須徹底釐清；周玉蔻反客為主的自走炮膛炸事件，則充分凸顯蔡政府豢養網紅肆虐、網軍治國，養虎吃人終被反噬的失控亂象；鏡電視申設爆出府院高層介入，蔡政府打造政商媒一體、NCC甘為鷹犬箝制新聞、管控媒體的醜聞在此又添一筆。

有什麼因，才會有什麼果，現在看到的爭議、事件，都是長期的病灶累積後爆發的病症，所以不必懷疑，之後一定還會有各式各樣的問題與現象爆發出來。就看民進黨能否掩蓋得住，甚至反敗為勝；在野黨能否抓錯創機，還是照舊把一手好牌打到輸。

到2024大選關鍵決戰前，大陸的動向、國民黨內部的整合，始終是兩大變數，尤其不能小看民進黨，蔡英文即使崩盤，屆時出線的如果是賴清德，對台灣與藍營來說，必將是全新的局面與挑戰。

（作者為資深媒體人）