自林智堅因論文門與球場門掀起巨大的雙颱風暴後，儘管民進黨上下為救一人而全力防颱救災，卻仍不敵狂風摧殘，致使該黨北台灣連線幾近全面潰敗。烏鴉天使高嘉瑜「一屍五命」的警語，彷彿讓民進黨年底選情快成「預知死亡紀事」。事已至此，深愛「小英男孩」的蔡總統就算千百個不願意，也不得不揮淚斬馬謖。然而一向選舉萬能、治國無方的民進黨，在遭此重大挫折之後，為了維繫自傲的勝選神話，不容選票喚不回，不信青史盡成灰，硬著頭皮也要不擇手段，翻轉選情。

距離投票日只剩下53天，民進黨卻面臨「抗中保台」招式用老，效益遞減；「18歲公民權」緩不濟急，難獲青睞；逼對手簽「不投降承諾書」誤以為選民會埋單，實則暴露自己的白目與無知。好的訴求沒有，爛的招數無窮，狗急跳牆的綠營開始發揮負面選舉的長才，不管是烏賊戰術、司法追殺，還是人格毀滅，招招都希望對手非死即傷。然而這些邪門歪道的手法用得越多，卻如同將自己跟前的照妖鏡越換越大，讓全民更加認清妖孽的面目是何等的猙獰。

年底地方選舉不僅是2024大選的前哨戰，也是後蔡英文時代綠營菁英競逐接班大位的關鍵時刻，因此幾個重量級的輔選要角並不比參選者本身來得輕鬆。在戰況激烈的台北市，原本綠營期待三腳督的形勢對其有利，但因台北市民對阿中部長厭惡程度偏高，加上代表白營的黃珊珊具有瓜分淺綠選票的能耐，且多數民調顯示藍營的蔣萬安穩居領先地位，此次選舉難保綠營不會淪為小三。

為了逆轉局勢，想出「免治馬桶」花招的幕僚團隊與硬要幫襯的名嘴蔻蔻姐，反而讓陳時中的人設徹底崩壞。日前阿中競選總部成立，綠營要角冠蓋雲集，前副總統陳建仁宛如小英總統附身，居然頂著中研院院士的頭銜黑白講：阿中不是「落跑部長」，反而是「誠信第一」的防疫功臣，其信口雌黃，莫甚於此。

不遑多讓的是現任副總統賴清德，也在大會上神來一句：「台北市是疫情的開始」，簡直是在台北市民的傷口上灑鹽，不知是真笨，還是裝傻。但更叫人難以置信的是，賴副總統到了台中蔡其昌的造勢場合，竟大讚蔡其昌是「台中澤倫斯基」，將台灣地方選舉比喻為俄烏戰爭，難道現任台中市長盧秀燕成了入侵他國的普丁？姑且不論澤倫斯基對於這場戰爭以及1100多萬被迫離鄉背井的烏克蘭難民是否能夠完全免責，賴的引喻失義反而證明，民進黨從來未曾忘記在自己國家內部找敵人。

至於傳聞中被小英總統欽定為未來接班人的鄭文燦，雖盡全力為綠營在桃園執政延續香火，但因前有「通堅案」而折損了身為小英最可能繼任者的聲望，復因改提名極力挺堅的鄭運鵬被視為林智堅分身而難以拓票，綠營在桃園的選情頓時岌岌可危。更勁爆的是，日前新黨桃園市議員參選人游智彬又召開記者會質疑鄭文燦台大碩士論文的三大瑕疵，包含內文抄襲、參考文獻造假、槍手代寫，根本就是林智堅論文門的2.0版。

這一連串的爭議事件無疑對綠營桃園選情雪上加霜，負面影響甚至外溢至其他縣市，所謂「一屍五命」實非危言聳聽。加上輔選大咖在發言上的相繼出包，未來綠營天王的接班競逐也相對呈現混沌不明的態勢。

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）