為了應付嚴峻的通膨問題，9月下旬美國聯準會沒有意外地宣布升息3碼（0.75%），全年至今已經升息12碼。而且市場上許多專家都預測聯準會到年底前還會升息5碼。也就是說，美國今年可能會調升基準利率共17碼（4.25%），這可能是美國自1980年以來升息最快的一次。聯準會的如意算盤是希望快速調升利率，回收貨幣供給，然後可以同時減少消費和投資，從而減輕通貨膨脹的壓力。依貨幣理論大師佛利德曼的觀點，所有的通貨膨脹都是貨幣現象，因此調升利率絕對會有抑制通膨的效果。

問題是，利率上升導致通膨下降的時間需要多久？另外一個問題是，這麼快速的調升利率是否可能產生副作用？尤其是2005年聯準會快速調升利率，直接造成2009年的金融危機，現在是否可能出現類似的結果？這些都是很嚴重的問題，值得大家關注。當然，美國自己的經濟會先受到衝擊，IMF已經將美國今年的預估經濟成長率調降到2.3%，而明年更是由原先預估的3.7%大幅下修到1%。

在聯準會快速調升利率的影響下，全球的美元紛紛流向美國，導致全球貨幣都對美元貶值，只有美元獨大。雖然眨值對於各國的出口有一些幫助，但進口成本卻跟著增加，對很多國家來說，這代表輸入型通膨就會更嚴重，其中能源進口需求國家的情況就會更嚴重，比如德國。

其實在這一次國際通膨當中，歐盟國家的情況本來就很嚴重，其中英國和德國是典型的代表。德國為了追求綠能，完全放棄核能，同時也高度依賴俄羅斯的天然氣。結果在俄烏戰爭下，歐盟採取禁止採購俄羅斯天然氣政策，導致德國必需以更高的價格在國際上取得天然氣，從而造成德國能源價格大漲，推升了德國的通膨。今年8月德國的消費者物價指數（CPI）達到7.9%，這在德國是極少見的現象。

英國對於國際能源的依賴較低，但因為脫歐之後造成國內經濟不佳，再加上國際能源價格的推升，英格蘭銀行早在4月就估計，今年年底前英國的通膨大概都會維持在10%左右，而今年7月英國的CPI已達到10.1%。在歐盟各國紛紛受影響的情況下，IMF最新估計歐盟今年經濟成長率為2.8%，明年只有1.6%。

其實造成這一次全球性的通膨，一方面與2020年美、歐、日等國大量增加貨幣供給，造成全球流動性大增有關以外，也與全球供應不足有密切關係。先是疫情造成嚴重的國際性塞港問題，然後是國際供應鏈重組，造成供給不順暢；當然，也跟國際疫情稍減，包括美國在內的民間需求增加有關。現在雖然塞港問題已經解決，但國際供應鏈重組的問題需要較長時間才能改善。

另外一個重大問題是中國大陸的供應問題。大陸一直是全球最重要的「世界工廠」，也因此在國際貿易上賺了許多錢，包括對美貿易，從而造成了美中貿易戰。但疫情已近3年了，全球大多數國家都已經採行與病毒共存政策，只有中國大陸還堅持清零政策。在嚴格執行清零政策下，一方面影響到大陸的生產及對全球的供應，另一方面也嚴重影響到大陸的民間消費，當然也因此影響到大陸的進口。在供需雙方都受到影響的情況下，中國大陸今年第2季的經濟成長率只有0.5%，今年全年可能保4都會有問題。

現在受到聯準會升息的影響，包括歐盟在內的許多國家和地區也都開始調升利率，以避免貨幣過度眨值，同時也可達到抑制通膨的效果。但因為造成通膨的其他因素在短期內似乎不會立即消失，因此即使通膨受到抑制，可能也不會這麼快消失。8月美國的通膨雖略為下降，但仍高達8.3%，即使未來幾個月略為下降，年底前能達到6%就算不錯了。OECD預估今年歐盟通膨為8.2%，明年仍會有6.6%。因此，明年包括美國在內的世界主要國家仍需要面對相當程度的通膨問題，持續高漲的利率可能無法在明年初降下來，所以明年全球的經濟可能會比今年更差。看來大家都需要做好心理準備以因應困難的未來。

（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）