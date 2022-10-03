選舉白熱化，各式各樣的民調傾巢而出，搶占媒體版面。民調大致可以畫分為民眾對特定公共議題的意見調查、對各部會首長及縣市長施政滿意度調查，以及選舉期間對各候選人領先幅度與當選機率的選情調查。然而，民調之於台灣，早已成了認知作戰的工具，民調與媒體壟斷、言論控制互為表裡，更成了執政當局操控民意和選戰勝負的關鍵因素。

選戰民調不能不慎

大凡選戰期間公布的民調，具有下列特徵之一者，不能不慎：

其一，公布民調的機構往往是新近成立的網路媒體，冠以「某傳媒」、「某某基金會」之名，過往經營實績和民調經歷不明。其二，不公布、封存原始問卷資料，甚至謊稱銷毀。例如，早在2月間基隆市民調便宣稱國民黨籍市長候選人謝國樑落後甚多，謝提訴訟，執行民調的機構從未做過民調，並宣稱原始資料丟失。其三，某些親綠媒體平日未見其從事民調，選舉期間民調湧現，且調查結果與其他民調反向而行。譬如，強調侯友宜施政滿意度差、盧秀燕選情膠著。其四，抽樣母體、樣本數、抽樣誤差、信心指數等資料一律「標準化」。其五，藉由網路進行民調，答題人數龐大，IP位置根本不在國內。這類可疑可議的民調目的在遂行認知作戰，影響選情和選民的投票行為。

就以商業消費者意見調查為例，業者調查消費者對某種產品的意見，做為下一季生產同類產品的參考。試問，有哪個業者會愚蠢到公布真實的調查結果，以供競爭對手參考？同樣地，政黨選情民調的主要目的在探索該黨候選人在特定選區、特定人口族群中，對特定議題的看法，以及對該黨候選人的支持程度，如此重要的選情資料為何要公諸大眾，讓對手免費獲得選舉情報呢？

換言之，選舉期間，特別是在選情膠著的選區，特定政黨及其附隨組織公布的民調，目的在於製造該黨候選人領先或微幅落後的假象，假藉科學民調之名散播假訊息，影響尚未做成投票決定的選民。這類民調，果若媒體不察，跟進報導，反覆為之，定然影響了民眾對選情的認知，誤以為他最不喜歡的某位候選人即將勝選，轉而支持「雖不喜歡、但可接受」的另一位候選人。

扭曲民意左右選情

至於中央各部會及各地方首長的施政滿意度調查，由於網路時代來臨，部分媒體介入民調市場，施政滿意度調查常淪為政府公關宣導和媒體業配的產物，公信力備受質疑。2018年連續強降雨，高雄市區出現5000個天坑；2022年耗資12億的新竹棒球場，設計施工扯爛汙，開幕賽折損職棒球星；桃園八德羽球館天花板因3級地震而崩塌，歷年施政滿意度調查吹捧的星級市長陳菊、林智堅、鄭文燦因而跌落神壇。印證了所謂施政滿意度調查有些不過是另類付費的廣告，經不起天災人禍的考驗。

「曾參殺人」，媒體長期進行業配式的施政滿意度調查，再經反覆報導，形成增強效應，確實可以影響民眾對特定政黨和政治人物的認知，誤導民眾對某些無能政客的印象，進而影響民眾的投票傾向。

台灣歷經藍綠政黨多年的明爭暗鬥，多數選民對特定政黨、特定類型候選人的態度與支持度已告定型。多數選民甚至在接受電話民意調查時，被訓練成制式的反應和回答，以至於民調「失準」。利用民調遂行認知作戰，主要影響的目標族群是對選舉結果可有可無和猶豫不決的選民。這類選民，比例雖小，卻能左右選舉的最後結果。民調作為認知作戰的工具，目的即在於此。

民進黨完全執政後，壟斷媒體，箝制言論；公共議題和施政滿意度的民調，用於平日，選情民調，用於選戰之際，全面實施認知作戰。選後，若無意外，蔡政府勢將繼續推動「數位中介服務法」，結合民調認知作戰，變相控管民意和不合「主流」的異議。科學的、精準的民意調查，原本是民主政治探尋民意的利器，如今，一變而為執政者管控民意、扭曲民意的工具，成為專制獨裁者獨占認知作戰的武器，台灣民主政治還有前景嗎？