美國時不時利用媒體借公開場合透露如若兩岸開戰，將會派兵協防台灣，但兵從何來？如何協防？數量多寡？均未有過明確說明，讓台灣人民霧裡看花，台獨勢力更以此當成強心針、定心丸，繼續肆無忌憚大啖芒果乾，以謀求利於年底選戰。

與台灣有著相同處境的南韓，自從美國眾議院議長裴洛西訪韓，拜訪總統尹錫悅撲了個空之後，被解讀成不隨美國起舞以應對詭譎的國際局勢，在上個月底尹總統接受專訪更是表達「關於台灣問題，我們對待中國的立場非常明確，不會模糊。」完全指射了台灣有事，緊鄰的北韓早就虎視眈眈，南韓自保都來不及，哪有援台的餘力。

正因為國際各國的聲援總是風聲大雨點小，炒新聞蹭熱度多過於實際的手段舉措，前任及現任國防部長馮世寬及邱國正才會表示「對岸想打多久都奉陪到底、自己的國家自己救」等等打腫臉充胖子的言論。

立法院開議後，陸續揭露國防部提出的預算規畫報告有著不小的問題，光以打仗需要兵丁這個邏輯，文內表述111年度（92年次）徵兵及齡男子調查結果，人數竟不到12萬人，是近10年來最少人數，加上少子化問題日益嚴重，志願役人力招募恐將面臨空前挑戰，國軍編制比現況更是委縮到只剩84%，離可以正規常態運作的90%，足足少了1萬1千餘人。另外國防部為補足缺額，至大專院校施行的ROTC招募，近5年來更是退訓千餘人，最主要原因還是國人期盼要和平不要戰爭，當兵福利再好，真要流血喪命，跑的就跟飛的一樣。

沒兵源怎麼保衛國土？一昧花錢軍購當凱子，日後也只能靠僱傭兵來應付了。

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