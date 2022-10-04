日前和大阿姨在電話中聊天時，外公在戰爭期間炸橋的往事又被提了出來，雖然這不過是眾多中國軍人英勇抗敵畫面中的小插曲，但是每次聽到這段故事我既深覺榮耀，又倍感心酸。

話說八年抗日禦侮戰爭，中國和日本侵略者兩者國力相差太過懸殊，所以軍事委員會早就制定了「以空間換時間，積小勝為大勝」的長期戰略方針，力行焦土抗戰來拖垮日本，並伺機尋找反攻的契機。所以國軍在撤退時自行主動炸毀橋梁切斷交通，以遲滯日軍機械化部隊的前進速度也是必要手段之一。

當年在萬里黃河之上，僅有的3座跨河大橋，除了身居大後方黃河上游的蘭州黃河大鐵橋以外，位居平漢鐵路（北平到漢口，今京廣鐵路的北段）中段的鄭州黃河大鐵橋，和津浦鐵路線（天津到浦口，今京滬鐵路）上的濟南黃河大鐵橋，都在國軍後撤時予以爆破。再者，在西南滇緬公路線上，號稱西南第一橋的惠通橋，也在1942年中國遠征軍在緬甸戰事失利，讓日軍侵門踏戶劍指昆明，無奈之下只得自行炸毀，卒將日軍阻擋在怒江峽谷之西。另一段感人的故事則是1944年6月日軍攻陷湖南省會長沙，急趨衡陽，衡陽守軍奉命破壞在衡陽湘江上的鐵路大橋，當初修建該大橋的總工程師在爆破的前一晚，徹夜待在橋上流連徘徊緬懷他一手催生出的傑作，方才黯然離去。

投畢從戎的外公徐伏秋先生畢業於黃埔軍校十四期，在抗戰時為中央陸軍獨立四十三炮兵團第三營第九連少校連長。他領導著袍澤，駕馭4輛德制軍用卡車拖弋著三門37毫米的德制平高射炮，和若干輛帶有邊車的德制軍用摩托車，轉戰祖國河山，馳騁在華南戰場，這身德國式的珍稀行頭，堪稱是中央軍的王牌部隊。後來我獲悉抗日時某步兵師近8千名官兵除了迫擊炮外，僅有區區兩門野戰炮，方知國軍的炮兵裝備和彈藥均嚴重不足。所以國軍炮兵只能對步兵提供有限的點狀炮擊支援，不若日軍雄厚的炮兵實力是可以執行炸射面的火力覆蓋。所以一旦中方步兵防線如潰堤般的崩塌時，炮兵單位一定要想辦法提早脫離戰場，好保存國家這點「金貴」的家當。

在這個戰術思維下，外公的炮兵連自然也不例外。某次，外公的第九連在前線搭配某步兵單位作戰，日軍的裝甲部隊衝破了國軍步兵的防禦線，日軍機械化車輛從無法回堵的缺口內宣洩而來，外公馬上下令第九連向後方集結。當第九連所有的裝備平安越過一座公路橋，成功撤退到河流的另一岸邊時，外公親自帶著一名排長和兩名資深班長開始在公路橋上捆綁炸藥設定引信，以做好炸橋準備。當時放眼對岸到處都是向河流方向移動的國軍步兵將士，還有一道不協調的滾滾煙塵，意即日本的裝甲車戰車縱隊急速來襲。外公實在不忍放棄對岸的同袍，可是在最後關頭還是忍痛炸橋，暫時阻絕日軍車輛渡河，同時也斷絕了河流那端國軍步兵部隊迅速過橋的機會。

大阿姨提及外公生前回憶此事，既懊悔又無奈，誰教當年我國力衰微，方有百年屈辱之痛。縱然這事讓外公耿耿於懷，但是想必未能親睹中華民族的偉大復興恐怕才是外公今生的最大憾事吧。

（作者現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】

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