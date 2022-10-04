自9月29日全面恢復免簽證待遇機制外，10月13日起開放非免簽證國家得以「一般性社會訪問」及「觀光」事由申請來台簽證。禁團令雖解除，但陸港澳地區依舊禁止組出入團。陸委會主委邱太三強調，兩邊防疫措施不一樣，所以需要充分在防疫措施上做了解跟信賴。

台灣新冠本土病例繼續徘徊在4萬多例，指揮中心認為疫情仍在高原期，境外輸入個案當中主要以歐美國家入境客為主，但只是寥寥數十宗。大陸和澳門地區疫情基本受嚴防嚴控，各地皆偶有封區，可見大陸地區仍對疫情勢形勢甚為謹慎。香港則自8月高峰期後逐步回落至3000例左右，疫情基本平穩。

疫情指揮中心指陸港澳客入境是由陸委會決定，陸委會明顯不是基於疫情或任何科學理由而作決定。大陸遊客來台人數自2015年達418萬後急挫，2020年2月起大陸赴台的自由行旅客基本清零，觀光業在2020年後進入休眠期，至今仍未有恢復。

近期全球貿易疲軟，台灣 8 月出口出現斷崖式下滑，經濟受挫。有分析甚至預計台灣本年的經濟成長率 (GDP) 預計僅為 3.2%，台灣經濟遇上的到底是地區性的寒風或是全球受影響的嚴冬，現在仍有大量未知之數。

經濟不穩，旅遊重新開放，但台灣從疫情下受衝擊的觀光產業包括住宿服務業、餐飲業、交通運輸業仍未見任何起色。這些是觀光關聯產業總從業員工人數近共300萬人，佔台灣總人口的12%，可謂是台灣的勞動人口的中流砥柱。

大陸團過去佔觀光客的大多數，若台灣準備振興旅遊業，難以單靠歐美或東南亞旅客，真正要振興觀光業大程度上依賴鄰近地區的陸港澳客。觀光產業確實不是台灣的主要經濟成份，但當其他產業如出口貿易、科技業等受到全球不景氣衝擊下，觀光業有可能會變得更為重要，因為這亦是影響到基層生計的行業。

近日台積電以通膨為由，發出2023年希望漲價3%到6%的訊息，但遭到台積電最大客戶蘋果直接拒絕。全球經濟出現狀況，外資持續賣出台股台幣，台灣股市連續六周下跌，令人憂慮台灣經濟前景。向陸港澳開放來台旅客可以振興經濟外，還可以令陸港澳客在疫後深度到台旅遊，加強兩岸人民交流，對兩岸關係有所裨益。

即使兩岸政治環境不同，亦因諸多原因而導致兩岸關係緊張，但民進黨當局不應無故阻礙兩岸人民友好往來。台灣應縷析一直存在的旅遊資源管理問題，擴增對旅遊資源的投資，放棄一些重量不重質的觀念，好讓對岸的旅客來台深度遊、精緻遊。

（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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