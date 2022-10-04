當前，世界百年變局和世紀疫情交織，「灰犀牛」「黑天鵝」層出疊見，世界充滿不確定性。人們對未來既抱有期待，又滿是困惑。

然而，在世界最需要和衷共濟、共克時艱時，一些西方國家卻基於一己之私，大搞單邊制裁和「長臂管轄」，鼓吹脫鉤斷鏈、築起「小院高牆」。

改善了全球數十億人生活的全球化真要走向終結？影響世界格局的中美關係前景如何？就此，中新社「東西問•中外對話」邀請美國華盛頓智庫全球安全研究所(IAGS)聯席所長、美國能源安全理事會高級顧問蓋爾•魯夫特(Dr. Gal Luft)，與中國人民大學國際關係學院副院長、教授翟東昇，國務院發展研究中心世界發展研究所原副所長、研究員丁一凡展開對話。

對話實錄摘編如下：

●美國遏華，為何熱衷拉「小圈子」？

中新社記者：如何看待美國如今力推的「印太經濟框架」 (IPEF)？

蓋爾•魯夫特：我不認為加入這個倡議的國家會很熱情地推動IPEF。你怎麼知道兩年後，另一位美國總統會不會推翻它？大家都看過美國政府換屆之後的變化。此外，加入該倡議的國家也不會做有損其對華關係的事情，因為中國是它們中絕大多數國家的頭號貿易夥伴。

翟東昇：在過去一年半，美國政府創造了許多新詞，但這些新計劃沒有產生任何實質效果。在美國國內，兩黨間存在嚴重政治分歧，甚至同一政黨不同派別間也存在分歧，所以做不出什麼成果。這也可能是IPEF的命運。

丁一凡：東盟國家幾乎都對IPEF沒有興趣，甚至印度也不太關注。美國想迫使這些國家選邊站，但它們希望與地區所有國家保持合作。中美關係良好，這些國家處境會更好，因為與中國脫鉤代價巨大。雖然美國希望它們與中國脫鉤，但美國又沒做好準備，或者說沒能力為這些國家提供援助。

中新社記者：為什麼美國如此熱衷於拉「小圈子」遏制中國？

丁一凡：美國在全球有上百個軍事基地，它要花很多錢來維持這些軍事基地，還得調動與(基地所在的)這些國家的聯盟關係。冷戰之後，維持這種聯盟的成本越來越高。所以，美國要找到維持這種聯盟關係的外在目標。在歐洲，如果沒有俄羅斯，美國就沒有理由維持北約框架。在亞太，美國擔心被中國趕上，所以，為保持其霸權，它就以各種方式給中國設障。

●中國就像一面鏡子，照出美國的衰落

中新社記者：中美關係目前出現困難的核心原因是什麼？

蓋爾•魯夫特：中美之間的問題並不關乎中國正在做什麼或需要採取什麼具體行動。更深層的原因是，中國就像一面鏡子，映射出美國的衰落，代表著美國沒有能力領導世界，更代表著美國的分裂。

中國是什麼就是什麼，中國不會「變成美國」來安撫美國。美國不是在告訴中國，如果你怎麼去做，兩國的關係就會打開新篇章；而是要求中國，你要回到貧窮，回到無足輕重(的地位)，回到你20年前的位置。這不可能。

丁一凡：在美國政治制度中，當它們遇到困難的時候，往往會想辦法找到一個外部敵人，找到一個團結的共識。美國可能會在不久的將來被中國追上，它們將此視為巨大威脅。我認為蓋爾說得很對，美國越是失敗，就越是把中國視作敵人。

翟東昇：中美關係何時才能最終恢復穩定，達到新平衡？我認為也許當中國的經濟規模明顯大於美國，中國的軍事能力在某些重要方面如果也能超過美國(的時候)，而那時中國仍將致力於完成和平崛起和對人類共同未來的承諾，那麼美國的政治領導人就會冷靜下來，越來越多政治家就會把中國視作一個潛在的合作夥伴，而不是威脅。

●「全球化」正在變成「區域化」？

中新社記者：為什麼近年來全球化會遇到這麼多重大挫折？這種趨勢的主要特點是什麼？

丁一凡：全球化是由發達國家，特別是美國，還有部分歐洲國家的社會再分配所推動的。但是，歐美發達經濟體認為新興市場國家才是全球化的最大受益者，它們認為全球化破壞了它們自己的利益，所以才想扭轉全球化趨勢。

例如美國公開宣揚國家干預的回歸，反對新自由主義。所以歐洲議會的那些立法者和美國國會議員，或鼓吹或強迫跨國公司回來，這在世界範圍內帶來了長期滯脹的風險，特別是在發展中國家。

蓋爾•魯夫特：全球化是西方的項目，去全球化也是。西方仍是任何秩序或無序的設計者，它們在自作自受。我們已經看到，全球化在面對很多全球挑戰時並沒有激發各國的協同作用，每個國家和地區都在為自己服務。這是一個警示，因為我們都是「地球村」的一部分，但當真正面臨考驗時，全球化卻慘遭失敗。

我們會看到去全球化的趨勢越來越強烈，也將看到從全球化到區域化的轉變，世界將沿著更多地理維度被劃分為小聯盟，它們將能夠進行區域層面的全球化，但對區域外的依賴程度較低。

中新社記者：目前多邊、自由的世界貿易秩序將在某種程度上被去全球化終結嗎？同時，美元霸權會結束嗎？

蓋爾•魯夫特：我寫過一本書《去美元化：貨幣改元，金融更序》，它說的就是反抗美元。我們今天所看到的就是一場反抗，一個國家接著一個國家起來反抗，這是對一種貨幣、一個國家霸權的反抗。與此同時，美國也在利用其經濟實力來脅迫、制裁和恫嚇。

通過烏克蘭的情況，各國已經看到西方在貨幣武器化方面有多麼凶狠。在不到一年的時間裡，已經有兩個美國凍結其它國家中央銀行資產的案例，先是在阿富汗，後是在俄羅斯。在貨幣的歷史上，這聞所未聞，讓每個國家都感到不安。美國將會為此付出更多代價。

翟東昇：世界貿易會繼續下去，但在未來幾十年，可能會在當前的水平上停滯相當長的時間。因為現在越來越多的國家更關注供應鏈的安全性和穩定性，而不是盈利性。而美國正在濫用其自身貨幣特權，導致這種特權有可能結束或消亡。必須有其他人站出來，為整個世界貿易結算和計價制定一個新的模式或解決方案。

丁一凡：全球貿易不會急劇萎縮。你看中國的國際貿易額：歐盟仍是中國最大的出口市場，美國也是，還有個正在增長的第三市場——東盟和「一帶一路」國家。對東盟國家的出口已成為中國出口的第三大支柱，貿易更多樣化了。

去美元化將是一個長期現象。短期內，國際形勢仍然混亂，美元仍占主導地位，但這是短期的。美國的債務相對於其GDP(國內生產總值)來說，增長非常快，美國經濟維持這種印鈔體系非常危險。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※