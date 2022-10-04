陸軍司令部目前正在執行志願役「預備軍官班」的招募，跟一般「專業軍官班」的不同是，志願役「預備軍官班」僅需服役一年，即可依意願選擇退伍，一時之間各方議論紛紛，民眾大部分認為陸軍基層幹部缺乏才會開這個班隊，也有人質疑受訓十幾週就下部隊當排長，還沒搞清出東西南北就退伍了，究竟是增加戰力還是拖累部隊，引發討論，而且對於招募成效，大多數也都是表示悲觀。

其實陸軍這麼做也是不得已，因為實施募兵制，國防部自然不再考選大專義務役預官，隨著時間一長，大量預備役的義務預官已逐漸除役，使得目前後備動員時，各部隊都沒有預備役排長可以應召，為避免無人可招的窘境，才出此下策，所以當徵兵制改成募兵制，執行多年後，國軍未蒙其利，反而深受其害，現在又重新要檢討回復徵兵制，那誰該為這個政策失敗負責？

當初政治人物力主要執行募兵制時，許多軍方人員均深表憂慮，尤其當時台灣已經少子化了，可預判每年的役男就十餘萬人，以20萬軍隊規模來算，每年大概要召2到3萬人參加志願役，等於每5個年輕人就有一個要當志願兵，簡直天方夜譚，所以才大量招募女性並將入營年齡放寬到32歲，來補齊缺口，國防部每年宣稱召募達標，卻不願說離退比例是多少。

也因為這樣，國軍各單位除了要全力招募外，留營率也是考核主官的重要指標，有些主官為了要數字好看，想方設法留人，反而造成部分官兵，為滿足自己私欲，動輒以不續簽來威脅長官，如此惡性循環，國軍的未來實在令人擔憂。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※