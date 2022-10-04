三段錄音帶曝光鏡電視申設過程，蔡英文、蘇貞昌施壓NCC，引爆核彈級醜聞。向來睚眥必報的蘇貞昌，若無其事地說不必去查，沒兩天，錄音帶中男主角裴偉親上廣播節目，說他從未和府院熱線，也無直達天聽的本事，狐假虎威，「膨風」誇大，是要讓股東安心，

假如，有人假冒蔡英文的親戚在外招搖撞騙，誘騙少女，經人檢舉，檢調查不查？又假如，有人誆稱與蘇貞昌係換帖兄弟，可以不經公開招標取得前瞻工程，經人檢舉，檢調查不查？再假如，有人自稱與府院關係良好，邀人投資某特許行業，經人檢舉，檢調查不查？上述假設案例，事關蔡蘇府院聲譽，哪個檢調單位敢掉以輕心？按常理推斷，不待蔡蘇指示，檢調早已採取行動。何以三段錄音帶曝光，帶中男主角直指府院施壓NCC，干預獨立機關，亂憲毀憲，檢調機關無動於衷，蘇貞昌還在廟堂上公然指示「不必去查」？

不論錄音帶真假，如今，裴偉公開承認打著府院旗號，在股東大會上膨風吹噓，蘇貞昌還能假裝聽不見、看不見，擺出一付清者自清的姿態，強調「不必去查」嗎？如果裴某所說屬實，所謂府院熱線，直達天聽，總統指示、院長交代，全係澎風吹噓，那麼，當初NCC發照鏡電視，究竟是不敵府院的施壓干預？惑於裴某的夸夸騙術？還是出於客觀獨立的審查？

裴偉膨風之說，越描越黑，不但坐實了府院施壓干預獨立機關的罪名，而且「劇透」了NCC顢頇無能、輕易受騙的經過。案情清楚明白，蘇貞昌查還是不查？檢調查還是不查？

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