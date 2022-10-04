北韓10月4日上午朝日本東北方向的北海道及青森地區方向發射飛彈發射（2017年8月29日發射2枚、以及9月15日發射1枚亦曾飛越日本，飛行高度達到約770公里，最終射程約3700公里），疑似飛越領土，最終墜入太平洋，日本表示飛彈未攔截飛彈；據南韓軍方表示導彈最大高度970公里，射程為4500公里，射速為17馬赫即為音速的17倍，速度超過音速5倍即可稱為極音速飛彈，可見北韓導彈技術，5年來提升不少，再度撼動東北亞國家緊張。

北韓短短十天，北韓朝東部海域共發射5次飛彈，分別為9月25日發射1枚、28日2枚、29日2枚、10月1日2枚短程彈道飛彈、10月4日1枚。今年至10月4日止，北韓進行20次彈道飛彈、2次巡航導彈試射任務、1次級音速飛彈；南韓第20任總統尹錫悅於5月10日上任迄今，北韓總共進行9次導彈試射。北韓面對美韓日軍事同盟的對抗逐漸擴大與軍事威懾，國外北韓問題與武器等相關專家稱，北韓第七次核武試爆即將來臨，撼動東北亞局勢。

根據衛星照片顯示北韓咸鏡南道的新浦造船廠碼頭周遭，首現拖駁船、浮式起重機、浮動式船塢等後勤裝備，看似有新造潛艦即將下水，準備試射潛艦飛彈。（圖／作者陸文浩繪製）

近期美國探討北韓問題之《北緯38度》（38 North）網站依據商業衛星9月18日照片分析指稱，可以看到位於咸鏡南道的新浦造船廠碼頭周遭，首現拖駁船、浮式起重機、浮動式船塢等後勤裝備，看似，後續將有新造潛艦即將下水。

在大陸智庫南海戰略態勢感知網站9月14日，公布美國「雷根」號航母作戰群在日本橫須賀母港外海，8月23日進駐韓國釜山作戰基地，並在8月底美韓聯合軍演以回應北韓，對北韓釋放警告訊息。

9月8日國外媒體稱，北韓領導人金正恩宣布「北韓正式成為核武國家」，將核武政策法制化，並且禁止非核化談判及北韓第7次核試驗就緒。北韓則在美國副總統賀錦麗25至29日訪問韓日期間、26至29日美韓以模擬反制北韓潛艦作戰為任務軍演之前後，先後試射短程彈道飛彈。東北亞情勢一觸即發，此刻亞太焦點，已從台海危機轉至朝鮮半島火藥庫。

首先，金正恩有鑒利比亞獨裁者格達費於2003年受到西方蠱惑而放棄核武計畫，接受國際監督，最終在2011年與北約幕後扶植的利比亞反抗軍內戰中，慘死在街頭，結束格達費於1969年起至2011年，42年的獨裁統治。北韓於2006年10月9日不顧國際反對，進行第一次核武試爆。

2009年5月進行第二次試爆、2013年2月進行第三次、2016年1月進行第四次、2016年9月第五次、至2017年9月第六次。每次試爆當量，是逐漸增高，第六次達到相當於100千噸以上的氫彈等級。然北韓事隔5年，美日韓等依據北韓核試爆地點周邊設施的重組，以及近期北韓領導人金正恩宣布「北韓正式成為核武國家」等舉措，其實在為後續第七次核武試爆，提供其發展核武的正當性與威懾力度。

其次，由於美國雷根號航母打擊群比美國副總統提早到，除為了後續與南韓進行聯合軍演之外，並在美國副總統抵韓訪問期間提供防範北韓武力威脅與美國副總統保護，類似美國眾議院議長裴洛西訪台（8月2至3日），雷根號航母抵進台灣東部海域執行護衛任務。

北韓基於南韓與美軍軍事同盟及聯合軍演的戰略態勢、以及北韓核武政策「不率先使用核武」，但如果有國家試圖對北韓訴諸武力，北韓將用盡所有武力，提前懲罰對方。因此，北韓短程彈道飛彈的試射是必須的，可讓美韓日軍事同盟在考慮打擊北韓的同時，南韓、甚至日本，皆會受到戰爭的波及，並造成韓日百姓重大的死傷。

最後，從中共發展「二彈一星」戰略，抵禦冷戰美軍同盟，同樣的，北韓在前者發展中，雖未看到衛星發展這一塊，但從近廿餘年觀察當中，北韓是採取「二彈一潛」，彈是發展氫彈朝核彈、短中長程彈道飛彈。潛是發展小型傳統動力潛艦朝中型傳統動力具水下發射潛射型彈道飛彈（SLBM）的潛艦。

早期北韓發展潛艦部隊，是以小型、量多，達嚇阻力量為目的，潛艦數量超越美國、為全球第一。北韓擁有22艘前蘇聯633型（北約稱羅密歐級，R級，水上排水量1475噸、水下排水量1830噸）傳統動力潛艦，為北韓排水量最大潛艦。1980年代，中共曾出口7艘033型潛艦至北韓。另外還擁有數量眾多的微型、小型潛艦，這計有至少10艘鮭魚級潛艦（水上排水量95噸、水下排水量130噸）、逾40艘南聯級潛艦（水下排水量90噸）、30多艘鯊魚級潛艦（水上排水量256噸、水下排水量277噸）。其中南韓護衛艦天安艦就是在2010年，慘遭到北韓鯊魚級潛艦魚雷所擊沈，造成46名韓國軍人喪生。

再者，從2015年5月北韓首次公布金正恩視察潛艦實彈潛射試驗、2016年4月以新浦級潛艦發射「北極星-1」型SLBM，飛彈出水後成功點燃發動機，雖然當時只飛行30公里、2016年8月24日從東岸新浦海域，往東面日本海試射一枚「北極星-1」型SLBM，飛行500公里後落入海中、2019年10月試射「北極星－3」型中程SLBM（射程距離可能涵蓋日本）、2021年10月19日由「824英雄艦」發射採用側面、滑翔跳躍機動等升級制導技術的新SLBM，飛行距離約590公里，最大飛行高度60公里、2022年5月7日在新浦外海從潛艦試射疑似為迷你SLBM，飛行距離約600公里、最高飛行高度約50公里。

從上述資料觀之，北韓基本上已經突破潛艦水下發射SLBM，克服彈體出水後空中點火的關鍵技術，剩下就只有打擊力度與精準性等問題而已。這種發展情況，有如中共早期以北約稱高爾夫級/200傳統動力彈道飛彈潛艦，成功進行水下「巨浪－1型」潛射彈道飛彈試射成功類似。因此，美韓關注北韓新浦造船廠新造潛艦即將下水，可能是北韓為躲避美軍偵察衛星監控，將原有排水量1000多噸的「824英雄艦」進廠或新造3000多噸排水量的傳統動力彈道飛彈潛艦者，為後續試射SLBM，進行飛彈彈體裝載、艦彈技術性提升與改良等準備工程，俟整體檢視完畢後下水，後續再擇期進行SLBM試射，相信美韓日三方較為擔憂之外、中俄（太平洋艦隊）等周邊國家將嚴密監控北韓核武發展。

依據近年北韓頻密試射傳統動力彈道潛艦之SLBM情況，發展水下彈道飛彈與具備發射SLBM的傳統動力彈道飛彈潛艦，勢必將成為北韓海軍未來潛艦發展的趨勢下，再加強匿蹤、噪音值低改進與提升，以增加北韓遠距水下打擊威懾力度，以回應美韓日軍事同盟龐大海軍戰力的威脅。後續發展，將成為國際關注的焦點。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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