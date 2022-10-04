據《彭博》引述消息人士透露，多間外資大行近月要求員工，就台灣局勢評估應急方案。另外，本年來外資提款台股金額已超過新台幣1.2兆元，不僅外資大舉出走，甚至台灣央行總裁楊金龍日前「外匯管制」字眼引起市場注意。在經濟數據方面，台灣第4季可能降為僅個位數成長。就在大批外資從台灣撤離，台灣股匯下挫之時，輿論焦點放在曹興誠、周玉蔻身上，企圖以一些娛樂手法來影響選民視線，令人覺得他們是別有用意。

每逢選舉都有人企圖以中國大陸、中共等名詞來恫嚇選民甚至候選人。有些人是名不見經傳的1450，有些是令人不勝其煩、出口傷人的所謂資深媒體人、有些家財萬貫的土豪。他們都有一個共通點，就是扮似中立，其實內心都是具有同一目的，幫助民進黨打認知戰、宣傳戰。

台灣聯華電子榮譽董事長曹興誠，日前接受訪問時指，中聯辦的人曾親口對他說「找流氓、公安痛打一頓就乖了」，以這種方式來恐嚇香港人，所以他稱中共是「流氓政權」。被問到是中聯辦什麼人這樣說，曹興誠只說「不講了，那不重要」。有媒體更標題稱曹興誠「間接證實」香港「7.21事件」與中聯辦有關。曹興誠在事後編一個沒有確實人物、時間和地點、甚至人證物證的故事出來，就可以「間接證實」中共是如何、香港是如何，真是可笑至極。

以曹興誠不時改變立場的往績，可見其誠信有虧，筆者不見得以曹董的說法是如何能「間接證實」發生在2019年7月21日的香港事件。曹興誠先後稱會大舉資助生產無人機、培訓「勇士」，再在記者會上「我不在乎誰當選，但我在乎誰會宣誓與台灣共存亡」，引起輿論風潮。這名商場怪客如此一來吸引了台灣內和國際的目光、搶盡風頭，但他的目的到底是為糢糊選民視線，令人十分懷疑。

資深媒體人周玉蔻在其節目上指名道姓，聲稱張淑娟就是當年介入蔣萬安父親蔣孝嚴的婚姻，也就是「晶華緋聞案」的女主角。周玉蔻繼而開嗆前立委郭正亮，稱「小心揑在中共手上深圳召妓的錄影帶外流」。

先後擔任報社採訪主任、還是北京大學企業管理碩士的周玉蔻曾經獨家訪問菲律賓總統艾奎諾夫人，當時獲新聞界高度評價，行為比現在正常和專業得多。以周玉蔻現在在電視評論節目上連番散播不實言論，無人會覺得這是一個學有專精的新聞從業員的表現。

周玉蔻在節目上這樣做除引起眾怒外，還故意令選舉低俗化。周玉蔻明知故犯，以娛樂之手法令選民對政治嗤之以鼻的做法是否一場精心計劃，實在令人懷疑。周玉蔻的「自我犧牲」意慾何為，是否為民進黨轉移選舉視線的大戲，是否會令投票意慾大減，從而令某一黨派得益，值得大家深究。

蔡英文在本年就稱「台灣在全球逆境中把握住供應鏈轉移的機會，創下11年來最好的成績」，去來更盛讚台灣經濟「重回亞洲四小龍之首」。現今外資大量撤出台灣市場、投資人信心動搖、股匯暴挫，台灣經濟在兩岸局勢對峙的影響下，走向不明，民進黨在此時亦再無可吹噓之「豐功偉業」，如何解讀曹興誠和周玉蔻頻頻荒怪無稽的行徑，到底兩人與某黨有何不可告人之計劃，值得人們覃思和查證！

（作者為兩岸政策及國際關係研究員）