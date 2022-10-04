19世紀德意志帝國首相俾斯麥(Otto von Bismarck)說過：「在我們這個奇妙的時代，強國因良知的顧忌而軟弱，弱國卻因膽大妄為而強悍。」後一句形容俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)目前的處境有些貼切。

俄羅斯的常規武力世界第二，可動用核彈頭世界第一，當然不是弱國。但是俄軍在俄烏戰場的表現不如二流國家。普丁動不動以核武爲要脅，說明俄羅斯喪失以常規武力在俄烏戰場上的主導權。從部分動員、公投併吞，再到號召衛國戰爭，更說明普丁的心虛，已然流露「弱者」心態。

普丁的强悍不過是膽大妄爲，但是終究擺脫不了76年前美國駐莫斯科臨時代辦凱南(George Kennan)對蘇聯共産黨（蘇共）深刻剖析所留下的烙印，就是克里姆林宮對世界事務看法的根源來自俄國傳統的、本能的不安全感。蘇共始終認為，資本主義和社會主義之間水火不容，自認蘇聯處在敵對的資本主義包圍之中。

普丁9月21日在電視講話下令部分動員同樣出自這套邏輯，指出這次作戰對象不僅是烏克蘭武裝，實際上是「整個西方軍事機器。」西方國家的目的是削弱、分化並最終摧毀俄羅斯。西方國家明確表示，1991年成功分裂蘇聯，現在輪到俄羅斯。普丁說，西方醞釀這樣的計劃已有很長時間。

普丁還說，西方國家正在上演一場核訛詐，北約主要國家一些高官發表對俄羅斯使用大規模殺傷性武器（包括核武器）可能性和可容許性的言論。然而俄羅斯也有各種打擊手段，不是虛張聲勢。當俄羅斯領土完整受到威脅時，將盡一切可能提供保障，而那些試圖用核武器恫嚇俄羅斯的人應該知道，核武旋風也可能轉到他們的方向。這就是普丁以核武作爲要脅的基本思路。

問題是，根據斯德哥爾摩國際和平研究所(SIPRI)6月發布2022年版《軍備、裁軍與國際安全》年鑒指出，目前俄羅斯可動用核彈頭4,477個，歐洲以法國和英國爲主共470個，烏克蘭是無核國家。如果加上美國可動用核彈頭3,708個，總數也不及俄羅斯。誰是最大威脅，誰有能力威脅誰，全世界看得清清楚楚。一場侵略戰爭經過公投變成衛國戰爭，是普丁掩蓋侵略失敗而改變戰爭性質的偷天換日之舉，全世界也看得清清楚楚。

普丁真會動用核武嗎？凱南曾說，蘇共對理智邏輯無動於衷，卻對武力邏輯十分敏感。只要遇到強大阻力，蘇共隨時可能退卻。作爲它的對手，只要掌握足夠武力，並顯示準備動武時，實際上就用不著動武，因爲蘇共會知難而退，雙方不需要全面攤牌。因此美國的策略應該是對蘇共的擴張採取長期、耐心並且堅定和警惕的遏制。蘇共的擴張若被成功阻止，最終就會因爲其內部緊張因素而崩潰。

普丁是否動用核武，最終取決於美國和北約有多大決心對其反制。美國和北約以間接方式援助烏克蘭的成功經驗，同樣可以複製在核武等極端手段領域。其結果是以假公投加入俄羅斯的4個地區最慘，烏克蘭次之，烏克蘭境內俄軍也跑不掉被全殲的命運。最終俄羅斯自絕於國際社會，面對無可估計的後果。（作者為資深媒體人）

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