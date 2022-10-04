醫生也是人，一般人的七情六慾他們一樣不少。但是醫生又不是普通人，因為他們在完成醫學院的學術專業之後，取得正式醫師執照前，必須宣誓遵守醫德。

人的一生，免不了生老病死，少不了要與負責看病治病的醫生與照顧牙齒的牙醫打交道。有人說，牙醫也是醫生，但兩者存在本質上的差別：牙醫在大學裡只讀4年，醫科則要讀6～7年外加實習；牙醫無需學習人體解剖，醫科學生則不然。雖然兩者都稱為Doctor，但是術業有專攻，培養成材的成本也大不同。

如果從投資回報率來衡量牙醫與醫生，前者可能比醫生高一些。也難怪功利主義高漲的今天，據說大學報考就讀牙醫的人數，已經超越醫科。

談到功利主義，牙醫與醫生也需要養家活口，也想過著不愁吃穿的幸福日子。他們都想多賺一些錢，這也無可厚非。但是身為醫生，受到醫德的制約，取財必須取之有道。如果為了賺錢不顧人命，是要受到法律的處分與制裁的。

然而，筆者這些年與牙醫與醫師打交道，在醫術與醫德之間的灰色地帶，有過一些不愉快的經驗，不吐不快。

譬如說，位在羅斯福路的某家知名牙醫診所，那位牙醫就坦白的可以。他宣稱我們的牙齒需要加裝牙套時，直接劈頭就問：你家裡經濟條件如何？ 存款多嗎？ 我想他如此問的理由，可能是牙套價格因質料不同而存極大差異；幾顆牙齒的牙套，動輒數十萬到百萬，家庭經濟條件差的人，恐怕是得要用檔次較低的次級品。但是如此直接問你口袋有多深，到底還是會讓人大吃一驚。

幾年後，看到這牙醫診所又買下隔壁棟大樓，擴大營業，證明他醫術高明之餘，生財能力還真不是一般。

我家人看病，習慣去敦化北路的一家著名診所。主治醫生多數較為資深，醫術精湛，態度也很好，對病人很有耐性。但也免不了遇到幾位醫生，問診完以後，便直接遞上一張他私人診所的名片，要你過兩天去他私人診所購買較為昂貴的保健藥品，動輒近萬元。更離譜的是，去了以後，才發現私人診所只收現金，且不給開發票。看完取藥時，不得不把全身的現金掏光，湊足了近萬元，才得以把藥帶回家。

還有一位皮膚科醫生，在看完我的皮蛇疹後，突然端詳我的臉，問我說：你到美國都住哪一州？ 我回答是南加州。他迅速回應說：加州陽光很強，你臉上有顆黑痣，說不定是皮膚癌初期，需要切片檢查一下；如果要去除黑痣，可以到醫美部門去進行小手術，除一顆痣一千元。我們不得不承認，這位醫生的確生財有道。

時代在變，人心也在變。早年「懸壺濟世、仁心仁術」那一套，早已過時；無論是醫生還是牙醫，只要在法律准許的範圍內，誰不想多賺一些錢？ 近來許多醫生因醫療糾紛被告、已婚醫師爆婚姻出軌、外遇生子，都已經是家常便飯，見怪不怪。醫生只要醫術好，有能力恢復病人健康；牙醫能將牙齒毛病治好，醫德部分，實在也不能計較太多。

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