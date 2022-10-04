南韓前總統文在寅接獲監查院分別以電話與電郵通知，請就「西海公務員被殺事件」疑點提出書面回復。不料，文在寅「脾氣大發」，深為不悅與不滿，將電郵通知退回不作答覆。監查院立即發表聲明，卸任總統是「普通百姓」，不應享受「特權」，並且定於14日將其間調查的真相全部公諸於世。

監查院（Board of Audit and Inspection）雖直屬總統，但依憲法規定係「完全獨立」機構。委員7人和職員1072人，不僅為公職社會注入活力，也是人民的後盾力量。現任崔載海院長雖由文在寅任命，但深受尹錫悅信任，目前正值每年的定期國會，不僅對中央部會和駐外大使館進行「國政監查」，並且審查稅收、稅出國家總預算，任務艱鉅。

此次，首先由監查院對文在寅「開砲」，象徵文在寅4個月餘的田園生活即將結束。其間一直誓言要堅決保護文在寅的民主黨國會議員一窩蜂出來恐嚇說尹錫悅是政治報復與彈壓反對黨，將舉行大規模「燭光示威」抗議到底。3日開天節假日，成千上萬憤怒的民眾在首爾光化門廣場聚集，舉牌要求政府儘速把文在寅與李在明捉進牢獄。

韓國人民在問：文在寅把李明博與朴槿惠總統2人和200多位官員關進牢房時，就說是「積弊清算」的美名來遮掩，現在，輪到自己了卻變成「政治報復」。天下還有此理？以韓國人的民族性而言，絕對不容許政治人物的「特權」。因此，歷任總統的悲，劇不斷重演。監查院將本案移送檢察官偵辦與起訴。

非常有趣的是，目前，南韓檢警調查文在寅的5大疑案，其中，有3大事件頗與蔡英文總統的「弊案」類似：廢除核電廠、介入地方選舉及動員網路貼文。尤其，蔡英文本人的英國博士論文真假問題，好像懸而未決，有待政黨輪替後，繼續調查，給台灣2350萬人民一個清楚交代。

以目前的台灣選情來觀，蔡英文酷似文在寅下台前的「仍然信心滿滿」，認為5院在手，加上中央選舉管理委員會的「操作」，親綠媒體的一面倒式的報導，此次地方選舉早已「勝券在握」。

然而，文在寅的美夢一夕間破碎。不僅無法掌權20年，亂揮拳的民主黨國會議員放棄國會殿堂，如同舊疾復發，又要走上街頭，訴諸人民來判斷。但是，民主黨的玩法，已被眼睛雪亮的人民看清楚，只為保護欺騙人民的「雇主」，而不是真正為民生經濟著想。

說實話，台灣九合一地方選舉是2024年總統與立委選舉的前哨戰，因此，蔡英文與民進黨政府上下緊張。如果台灣選民要呼吸新鮮空氣，就必須透過投票清算蔡英文與民進黨政府這6年多來的積弊。

該來的總會來。南韓血血淋淋的例子告訴我們，文在寅如「鐵籠裡兇猛的老虎」，企圖與尹錫悅展開決鬥，只有「雞蛋碰石頭」自行撞死。南韓選民能換人換黨，為何台灣不能？把握此次機會讓世界見證台灣人民的智慧吧。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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