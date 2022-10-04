在一場公開講座，某位學識豐富的學者哀傷地問台下聽眾：兩岸為何走到今天這個田地？為何馬英九跟習近平可以尊嚴、和平地坐下來談，蔡英文執政就只剩下戰爭？為了台灣民眾，當政者為何不能心念一轉？

問題出在那裡？我的答案是，看看總統府前綠底亮光的「台灣國慶日」招牌，以及陸委會日前回應馬英九前總統的說法，就知道問題在哪裡。

馬前總統提醒國人，蔡英文總統去年國慶提出的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」之說，違憲、挑釁且危險。陸委會回應指出，「我們翻遍《中華民國憲法》所有條文，也找不到中華民國隸屬世界上其他任何一個國家的規定。」

陸委會的說法明顯有問題，大陸，或者說對岸，是另一個國家嗎？

《中華民國憲法》增修條文第11條規定：「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」。換言之，中華民國領土包括台灣地區（即自由地區）及大陸地區。

根據憲法增修條文而來的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱《兩岸人民關係條例》）第一條規定：「國家統一前，為確保台灣地區安全與民眾福祉，規範台灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事件，特制定本條例。」第2條明定「大陸地區」指「台灣地區以外之中華民國領土」。

從《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》明白顯示大陸仍然是中華民國領土，不是另一個國家，因此蔡總統說「互不隸屬」，語意上玩弄文字遊戲，本質上就是違憲的。而陸委會說翻遍《中華民國憲法》，找不到中華民國隸屬「其他國家」的規定，把大陸當成「其他國家」，是絕對錯誤的說法。

兩岸本來就是不是兩個國家，按照《中華民國憲法》，我們政府根本不承認所謂的「中華人民共和國」，否則為什麼憲法還有包含大陸領土的條文？為什麼要成立「大陸委員會」？主委、副主委等特任官憑什麼領納稅人的錢？在蔡政府之前，中華民國的公文書或官方宣示會稱對岸叫做「國家」或「中華人民共和國」嗎？

如果照陸委會的說法，把大陸當成另一個國家，那陸委會應該立即裁撤，併入外交部，陸委會主委、副主委應該免職，或轉任外交部亞太司官員。說來可笑，我還從來沒看過大剌剌領納稅人的錢，卻公然否定自己存在必要性的官員。

蔡英文與陸委會把大陸當成外國，反映在國慶日的視覺設計。今年國慶日的主視覺日前出爐，見不到「中華民國」，只有出現「TAIWAN NATIONAL DAY」，形同慶祝「台灣國國慶日」。很顯然的，蔡英文政府的心態，是一切問題的根源。

蔡英文上任6年多，兩岸關係跌到谷底，台海情勢兵凶戰危，英國《經濟學人》雜誌稱台灣變成「全世界最危險的地方」。蔡政府不承認「九二共識」只是表象，真正原因在於違反《中華民國憲法》，把大陸當成外國，不承認「一中」（中華民國），用各種小伎倆浸淫在台灣獨立的想像。

兩岸之間到底是什麼關係，不是喊爽的，應回歸《中華民國憲法》，用對台灣人最有利的方式去解釋。兩岸僵局的根源，在蔡政府把大陸當外國的「兩國論」，蔡英文有責任回歸憲法，穩定兩岸關係，這也是她的憲法義務。

（作者為前總統府副祕書長）