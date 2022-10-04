地方首長大選，論者認為台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣的選情最為激烈，勝負難料，任何原來料想不到的事件與人物都能夠挪移板塊，改變戰局。

果不其然！先發生民進黨參選人林智堅碩士論文抄襲事件，先後被台灣大學、中華大學撤銷碩士學位，改由鄭運鵬出戰桃園，但損害已造成，並波及新竹市沈慧虹，卿本佳人，卻受池魚之殃。

再來出現周玉蔻誣指事件，前中國小姐冠軍張淑娟按鈴控告，泣訴一個「沒有麥克風」的平民百姓如何被名嘴霸凌；周玉蔻單騎闖北檢，高調道歉，爆出更大風波。

民國文人、一代哲學宗師馮友蘭歷經事變，躲過文革迫害，晚年獨守書齋，冷眼看局，當年意氣風發、目光如電的他死前留下名句：「若驚道術多變遷，請向興亡事裡尋」。

是的，「以古為鏡，可以知興替！以人為鏡，可以明得失！」目前多處選舉不是「三腳督」就是「四腳督」，堪以漢朝末年的三國態勢相比，各黨領袖、操盤者及候選人大可翻翻三國演義，找尋借鏡與靈感。

我當年讀三國，始終搞不懂袁紹擁精兵百萬，謀士如雲，怎麼會輸給曹操？正如民進黨氣盛，會敗給國民黨和民眾黨嗎？

當時袁紹起兵70萬攻向許昌，曹操起軍7萬迎敵，以一當十，勝算渺茫！

奈何袁紹剛愎，先不採首席謀士許攸的建議，還說他受曹操賄賂，作奸細，故意來亂，本當斬首，權且「寄頭項上」，以後再議。許攸本想自殺明志，後來想想，不值得為這樣的領導人殉命，遂出走投奔曹操。他帶去各種內部情報，給曹操出謀劃策。另方面，袁紹又把提出「謹慎為上」建議的田豐、沮授等人下獄，他自認興仁義之師，何懼之有？並故意反其道而行，以證明自己天縱英明。有些猛將看在眼裡，也領兵投誠曹操。曹操本身就擅長韜略，機變百出，又有敵方反正的謀士出策、將軍出戰，屢出奇兵，巧用反間計，蠶食鯨吞袁紹兵馬。

袁紹多疑，兵敗之際將兵權交給四個兒子，他們裝腔作勢，沒真本事，雖戰敗，卻又被許以「戴罪立功」，最後兵敗如山倒，曹操兵臨城下，袁紹吐血數斗而死。後人詩評：「空招俊傑三千客，漫有英雄百萬兵。羊質虎皮功不就，鳳毛雞膽事難成。」

總綰民進黨兵符的蔡英文總統兼黨主席很像袁紹，她不聽原來民進黨的菁英之言，沒收黨內民主，逕行指定林智堅選桃園，陳時中選台北，發配林佳龍選新北，這是內憂！以往養大的電視名嘴與網路側翼又肆意抹黑學霸、懷疑台大、師大，誣指慈濟為中共同路人，流彈四射，激起公憤，這是外患！

「勢弱只因多算勝，兵強卻為寡謀亡」，上句說的是曹操，下句是袁紹；可知領袖最關鍵，決定成敗興亡，面對蔡主席的獨斷獨行，民進黨內諤諤多士，豈能瘖啞無聲，埋頭苦幹？

（作者為國立台灣大學退休教授）