美國國防部長奧斯汀認為大陸不會立即入侵台灣，但試圖用軍事力量建立新常態。奧斯汀「大陸不會立即入侵台灣」的說法，與去年3月時任美軍印太司令部司令戴維森，認為大陸可能在2027年攻台的判斷明顯不同。那麼，台海究竟有沒有爆發戰爭的立即而明顯危機？

大陸和平基調未改變

戴維森上將是在參議院軍事委員會答覆參議員詢問時做上述陳述，他認為中國已成為美國主要戰略威脅，正加速取代美國的國際地位，台灣是大陸主要目標，解放軍有可能在未來6年內攻台。大陸外交部發言人立即在例行記者會反駁，稱「一些人不斷藉台灣問題渲染『中國軍事威脅』，實質上是為增加軍費、擴張軍力、干涉本地區事務尋找藉口」。

儘管大陸已明確否認，但2027年大陸可能攻台的說法，還是成為各方討論的焦點。前美國國務卿蓬佩奧日前訪台接受媒體訪問就說，戴維森2027的判斷是正確的，但時間點不是不會改變，美台可以聯手傳遞威懾的訊息，改變2027年時間點。蓬佩奧的意思是，美台應強化軍事合作，讓大陸在2027年不敢攻台。美國CIA副局長柯恩曾披露大陸國家主席習近平下令軍方，在2027年前要具備武統台灣的能力。美軍參謀長聯席會議主席密利也曾表示，美國正步入一個愈來愈不穩定的世界局勢，大國之間爆發衝突的可能性不斷增加，中國把台灣視為目標，計畫在2027年前具備攻台所需的能力。

但美國中國問題專家對這個問題的見解與判斷十分分歧，華府智庫CSIS日前調查數十位台海兩岸情勢專家，詢問大陸是否會趁2027年解放軍建軍100周年這個時間點武統台灣，結果顯示83%受訪人不認為如此。

可以說，美國軍方與情報機關高層似乎傾向2027是大陸發動武統的時機，但學術界並沒有這個共識。和與戰是台灣安全繁榮與每一個人身家性命之所繫，需要盡可能釐清這個認知差距，才能做出正確判斷。

陸委會日前提出分析報告，認為中共二十大對台政策可能以「新時代黨解決台灣問題的總體方略」為主軸，將強化三大戰線：「一中反獨」、「一中促融」、「一中促統」，未包括「武統」。而所謂「對台總體方略」，依照今年7月國台辦主任劉結一的解釋，包括「反獨促統」、「和平統一」、「兩岸一家親」、「心靈契合」、「兩岸命運共同體」、「融合發展」、「一國兩制台灣方案」、「民主協商」等理念、目標與手段，「共謀統一」是習近平時代對台總體方略的主要內涵。《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書宣示實現完全統一的決心，但仍強調「和平」的原則。

不挑釁不隨美國起舞

大陸全國政協主席汪洋9月27日在大陸十一國慶前酒會致詞時提到，要深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，秉持「兩岸一家親」理念，推進兩岸關係和平發展、融合發展。大陸總理李克強在十一國慶講話談及兩岸關係時也強調，要全面貫徹新時代解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，反對台獨分裂和外部勢力干涉。

總體來看，未來5年大陸將積極推動統一進程，但仍然以「和平統一、一國兩制、兩岸一家親」為方針，儘管不放棄使用武力，但武力是為了防獨，而不是為了武統，2027大陸攻台的時間點，是美國軍方與情報高層的想法，不一定真實存在。大陸既已表明武統並非對台政策主軸，以軍機艦、飛彈展現實力，是對台美「切香腸式改變現狀」的回應，可以判斷「不戰而屈人之兵」才是大陸終極戰略目標。

就台灣而言，不需要隨外部情勢起舞，短期而言，不挑釁大陸，不逼迫習近平優先處理台灣問題，長期而言，兩岸是制度之爭，而非認同之爭，讓台灣制度優勢能夠發揮，制度缺失能藉由政黨競爭而修正，經濟更繁榮，社會更有活力、人民更團結，才是因應「不戰而屈人之兵」的王道。