桃園市議員候選人游智彬3日指控市長鄭文燦論文內文抄襲、參考文獻造假及槍手代寫，今天將赴台大檢舉違反學術倫理要求徹查。

林智堅抄襲案爆發後，7月7日，我在媒體發表的《國發所「販賣文憑」，台大校友為什麼不生氣？》一文中便已指出鄭文燦的碩士論文「有鬼」。當時，我寫道：「鄭文燦碩士論文題目是《中國基層選舉演變之分析——尋找民主發展的動力》，別說是陳明通不曾涉獵中國大陸的基層選舉，鄭文燦何時曾經去過中國大陸進行資料蒐集和實地考察？冷戰時期，兩岸對峙，大陸研究無法實地進行，如今，兩岸開放交流，研究大陸基層選舉，無須親履當地？但憑遠距的研究，竟然也能混到一紙碩士文憑，國發所的碩士文憑何其廉價也。」

文章面世3個月後，才有參選人出面質疑鄭文燦的碩士論文？從政者，果然後知後覺！

同篇文章，我也質疑了屏東縣長潘孟安的碩士論文《屏東縣不同都市化地區之長期照顧需求與發展研究》，以及民進黨立委高嘉瑜的碩士論文《台灣的憲政改造與兩岸關係——以2005年第七次修憲為例》。林智堅、鄭文燦、潘孟安、高嘉瑜都是在台大國發所碩專班拿的學位，指導教授也都是陳明通。「前科」可循，沉浮宦海，有志於打擊對手的政壇人士，何不抽絲剝繭，多抓出幾個學術蠹蟲和政壇騙子？

選民如要分辨中央部會、縣市首長、各級民代的碩博士學位是真是假，是否有抄襲嫌疑，其實不難，何妨問幾個問題，便可判斷：

他（她）的碩（博）士學位事何時取得的？從政前？還是從政後？

從政前都無法或無能取得學位，何以從政後，反能取得學位？

從政後，大小事繁，分身乏術，如何還能利用時間，悠游學術？攻取學位？因此，從政後取得的學位，特別是碩專班、在職班的，95%都屬「權錢交易」所得的學位。不是抄襲就是代寫，再不然，根本作假。

那麼，還有5%從政後取得學位的政客，又是如何？

依我之見，只有一種可能，那就是此人天賦異稟，開竅的晚，學生時代不知奮發向上，一旦經歷政治洗禮，書到用時方恨少，乃專心學術，攻讀學位。

不過，這樣的人，從前沒聽過，現在沒看到，未來也難見。

也就是說，凡是從政後取得學位的，不管是碩士還是博士，一概可視為粗製濫造之作，那紙學位證書，肯定有假，毫無含金量？

政客的論文有無抄襲？是真是假？根本無須勞煩比對系統，只要看他(她)取得學位是在從政前還是從政後，便可了然於胸！

對了，從政後取得學位的政客，算不算用民脂民膏和選民的時間圖利自我?不知道這算不算瀆職？（作者為資深媒體人）

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