媒體是監督政府的第四權，近日被披露的錄音檔驚爆府院伸黑手施壓獨立機關NCC，護航鏡電視取得執照，引發各界撻伐。

關鍵人物鏡電視前董事長裴偉為滅火，改口說他「是為了讓股東安心」而膨風，而行政院長蘇貞昌立即補上「事情越來越清楚」，兩相唱和，反凸顯這起侵害憲政體制的總統級醜聞，政府濫權、媒體失格，政媒交相利莫此為甚！

鏡電視案，民進黨警覺燎原怒火恐危及政權，蘇揆脫口而出「不必查」，儼然對檢調下指導棋，而裴偉的改口「內容講過頭」，明顯呼應蘇揆的不必查，意圖切割府院介入獨立機關的責任。只是裴偉的改口明顯是此地無銀三百兩，氣得揭發錄音檔的立委陳椒華怒轟其說法一變再變，呼籲裴偉別再騙了。

在3段錄音檔中，裴偉說服的對象是鏡電視股東，強調鏡電視執照申請案是蔡總統的旨意，誰幹行政院長都一樣，還刻意點名民進黨前祕書長、英系的洪耀福。如今裴偉改口等同自證扛著小英招牌詐騙股東，如所言為真，已涉及詐欺刑責，股東會可據此撤銷決議，NCC更應撤銷鏡電視執照。

裴偉在錄音檔曝光後，急著改口說他只是自吹自擂，支吾澄清府院沒伸黑手。而蘇揆在立法院數度宣稱政府沒有介入，針對裴偉的膨風說也稱「事情越來越清楚」，和裴偉一搭一唱毫不掩飾。

民進黨已成一言堂，府院介入NCC的人事與運作，鏡電視案並非首例，中天新聞的關台，府院以政治力介入斧鑿斑斑，早有SOP。只是以前的裴偉為了捍衛第四權，面對檢調搜索面不改色，如今為了己利寧為政黨附庸而唾面自乾，令人不勝唏噓。