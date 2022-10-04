北韓4日上午朝日本東北方向發射飛彈，日本政府隨即發布警報要北海道、青森居民避難。（圖／美聯社）

北韓4日上午從東海岸試射一枚中程導彈，飛越日本北海道青森縣，日本首相岸田文雄強烈譴責北韓的「暴力行為」。針對北韓連日試射飛彈，韓國、美國與蔡政府都予以譴責，要求平壤不要破壞東北亞地區的和平與穩定。

日本防衛大臣濱田靖一指出，北韓這次試射的飛彈高度達到1000公里以上，射程約4600公里，足以涵蓋關島，推估是北韓「火星-12」型的中程導彈。北韓飛彈升空後，岸田政府並未發動反飛彈系統進行攔截，但卻啟動「國家瞬時警報系統」警告日本北部與東北部民眾就近尋找建築物或地下室進行掩護。

上次北韓試射火星-12型中程導彈距今已有5年，這次性能無疑提升不少。今年以來，北韓已試射飛彈20次，包括導彈36枚，但這次是公認射程最遠的一次。

為何北韓最近密集試射飛彈？首先，北韓領導人金正恩日前揚言，平壤將以飛彈實力證明其有能力改變局勢。這次北韓成功試射火星-12型飛彈不僅證明北韓的飛彈技術日新月異，也展現金正恩絕不放棄發展飛彈的決心。

其次，韓國、日本與美國的情報圈都研判北韓將在近日進行核武試爆，向全世界展現北韓發展核武的強烈企圖心。如果北韓這次再度成功進行核武試爆，將進一步證明「朝鮮半島非核化」只是美國為首的西方國家一廂情願的想法。

第三，北韓坐擁兩彈恐將加劇東北亞地區的軍備與核武競賽，為本地區帶來更多的動盪與不安。

長期以來，美國對日本與韓國的飛彈射程都設有上限，近年雖已大幅放寬，但與北韓的中程導彈射程相比仍然相去甚遠。面對北韓中程導彈的威脅日益嚴重，美國未來恐怕不免被迫對日、韓的飛彈射程進一步放寬，以維持東北亞的戰略平衡。

第四，表面上，北韓這次試射中程導彈是針對韓國與美國的聯合軍演，但更有可能在必要時牽制駐紮在關島、沖繩與日本本土的美軍。

北韓成功發展中程導彈與核武，不僅證明金正恩具有自保的能力，更可能在俄羅斯與中國大陸對外發動攻擊時，成為他們的側翼，讓美國、日本投鼠忌器，或至少多了一層顧慮。

雖然北韓這次所試射的中程導彈是飛越日本上空，但飛彈射程既然可包括關島，當然也可擴及到台灣周遭的海域，威脅在這些海域活動的美軍與日本自衛隊。

值得台灣注意的是，此次北韓飛彈朝東部海域發射後，日本政府馬上針對北海道及青森縣發布J-Alert（日本全國瞬時警報系統），呼籲民眾疏散避難，同時日本JR列車及地鐵也短暫停駛。這證明了岸田政府是個不隱瞞真相與對人民負責的政府，同時也可藉此次機會演習，對人民進行機會教育。相較8月中共圍台軍演時飛彈飛越台北上空，蔡政府不僅未發布飛彈訊息，更未發布任何警報的作法，政府施政的透明度高下立判。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）