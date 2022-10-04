中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝幾天前才說，若指揮中心解散，緊急使用授權（EUA）就會喪失無法再使用。衛福部長薛瑞元也說，疫苗、藥品、快篩的EUA都是跟指揮中心掛在一起，因此不能解散。孰料在專家指出二者並無相干後，王必勝一方面改口說指揮中心解散與否和EUA無關，另一方面又另外列出7大理由，說明為何不能解散指揮中心。仔細研究王必勝的論述，覺得說服力不足，態度也可疑，民進黨政府堅持不讓指揮中心退場，是否有防疫以外的政治考量，頗值得推敲。

指揮中心沒有存在必要

王必勝和薛瑞元都是衛福部官員，具有專業背景，別人不懂EUA是哪裡來的，他們不會不懂，竟說出指揮中心解散會讓EUA無法使用，不只荒唐，也令人不解。我國和世界其他國家一樣，是由政府發給疫苗或藥物的EUA，因為唯有政府有權力給予緊急使用製造授權，以及給予藥廠對於疫苗或藥物不良事件的豁免權。疫情爆發以來，無論是核准EUA，或同意高端疫苗用「免疫橋接」規避3期試驗取得EUA，都是衛福部做的決定。連快篩試劑快速通關了多家「綠友友」公司，也是食藥署拍的板，和指揮中心何干？

中央流行疫情指揮中心是個臨時性的任務編組，用以更有效率地協調政府各部會的防疫工作，換句話說，它是在疫情緊急下，針對防疫成立的政策通報及協調機制，並不是正式的政府部門。傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）屬於衛福部，ACIP專家小組對EUA做出建議後，要交由衛福部決策。

所以，EUA從來不是指揮中心的權力，哪有指揮中心裁撤EUA就失效之理？何況，發EUA是各國政府的權力，就算失效，衛福部再發一次不就好了，把EUA和指揮中心的存在意義掛鉤，如此瞎扯的用意非常耐人尋味。

被專家打臉後，王必勝承認指揮中心存廢與EUA無關，但又洋洋灑灑列出7大理由解釋為何還需要有指揮中心。理由包括邊境解封、防疫政策、新冠肺炎改類評估規畫、次世代疫苗採購及接種、《傳染病防治法》修訂及疫情變化的緊急應變等事項，但這些大部分在行政院層級就可以協調，很多是衛福部層級即可決定，不見得一定要有一個指揮中心的框架才能處理。7大裡由中到底有哪些事是過去幾十年來都沒辦法做，有了指揮中心才辦得到的？請王必勝仔細說一說。

接受徹底的檢視與監督

現在台灣已經有超過660萬人確診，加上無症狀未通報的黑數，至少半數以上人口擁有抗體，73.3%的人口打了3劑疫苗，1成人口再打了2次追加劑，其實整體防護力算是夠了。現在國內Omicron BA.5變異株占8成，它的重症及致死率均低很多，政府的防疫基調也早從清零走向共存，入境檢疫將在本月13日開放成「0+7」。隨著民眾的生活逐漸恢復正常，防疫緊急狀況解除，指揮中心也應該解編，讓決策回歸原本的行政體制。

中華民國防疫學會理事長王任賢質疑，指揮中心不願解編，是因為可以對防疫物資利用徵用手段，避開採購法規。口罩、核酸、疫苗、藥物，幾乎每一項都能看出貪瀆的痕跡，但都拿指揮中心沒辦法，因為每一項都是合法貪瀆。4月蔡總統指示回復正常生活後指揮中心不解編，是為了讓陳時中有競選舞台而拖延，現在指揮中心已成了公衛體系的雞肋。

面對外界的質疑，王必勝雖然聲稱所有支出都依法支應，並受立法院及審計部監督查核，但外界對多項疑點的爭議仍得不到一個答案，立委拿到的疫苗資料依舊是滿紙塗黑的文件。

目前是新一波疫情的高原期，預料再3、4周即可見到明顯下降。政府應該開始規畫讓指揮中心退場，以及和其他國家一樣，對新冠肺炎進行傳染病分類的降級。特別條例讓防疫指揮官擁有太大的權力，指揮中心的決策缺乏監督，8400億元防疫紓困預算也不夠透明，疫苗更是鎖在黑箱裡不知搞什麼碗糕。如今疫情過了緊急時刻，政府決策應該回歸正常的行政體系，也必須打開黑箱，接受外界的檢視監督。