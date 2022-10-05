美國聯邦準備理事會（Fed）9月21日宣布升息3碼，聯邦基金利率目標區間上調到3.00%至3.25%間，符合市場預期。這是美國聯準會今年以來第5次升息，也是連續第3次升息3碼。隨著美元匯率的變強，人民幣匯率在短短的10天內跌破7.15，美元指數飆至20年新高，ICE美元指數一度升穿了115關口，創下了近20年來的新高。

所謂美元指數（US Dollar lndex USDX)，是用來衡量美元對6種貨幣的匯率變化程度。通過計算美元對其他選定貨幣的綜合變化率，來衡量美元的強弱程度。這些貨幣由6大幣種構成，分別是：歐元、曰元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎。美元指數的上漲，說明美元與以上幾種貨幣的比價上漲，也就意味著美元升值。

國際上主要的商品都是以美元計價，所以美元指數漲起來，對應的商品價格就是下跌的。美元指數除了在外匯交易中扮演著重要的角色，在宏觀經濟中的地位也不可忽視。它能讓投資者了解美元在世界範圍内的強勢程度，從而影響全球資金流向， 對股市及債市等造成影響。

正因為美元指數是美國經濟的反映器、投資的風向標，所以一直以來被全球市場矚目。美國面對無法控制通貨膨脹的困境，利用美元霸權的優勢，需要提振經濟時，透過量化寬鬆等非常手段為市場注入流動性，刺激美國經濟成長；通貨膨脹高漲時，透過升息緊縮進行抑制，吸引國際資本回流美國。

美國聯邦準備理事會刻意操作美元強弱的做法，成為世界各大媒體撻伐的對象。中國央視官媒痛批，美國長期以來濫用美元霸權成癮，透過貨幣政策激進調整，挑起市場震盪、收割他國財富，成為世界經濟一大亂源。美元強勢不休主要始於美聯準會開始暗示，將不惜以犧牲經濟増長為代價，通過迅速加息來對抗通脹。

這翻言論引發了股市和債市的抛售潮，同時推高了美債收益率，投資者紛紛買入美元避險，最終將美元指數推高至數十年未見的水平。近期隨著鮑威爾多次「抗擊通脹不達目標不罷休」的鷹派發言， 許多人預計，聯準會將持續加息直至2023年，利率終點可能在4%附近。

美國利用世界流通商品，主要是以美元計價得天獨厚條件，在現今美元計價無法被取代的優勢下，為了抑制通貨膨脹，挑起市場震盪、週而復始收割他國財富，「薅全世界羊毛，成為世界經濟一大亂源」。美元在人為操縱下，透過先降息、後升息的操作，在一個週期內完成一次超發美元流出再回流到美國本土的貨幣潮汐運動，一遍遍地收割全球財富。

這個星期以來，兩年期美債收益率也在上週突破了3.75%關口，創下全球金融危機爆發以來的最高價位。聯準會在今年剩下的兩個月，將進一步加息。這樣預期美元升值的前景，不斷吸引著投資者將資金從利率仍較低的經濟體轉向美國，造成許多國家的政局不穩定，經濟不得不隨之震盪。

另一方面，由於歐元在美元指數中的佔比最大，對其影響也最大，而目前俄羅斯切斷對歐洲的天然氣供應，歐洲能源危機再度升級；美國消費及就業數據表現良好，經濟衰退的風險較低，這也令美元資產更加大受追捧。聯準會強硬的加息政策如箭在弦上，俄烏局勢短期内很難有逆轉，後續美元很可能會維持強勢步伐，甚至有望突破120高位。

環球時報22日以「美國生病他國吃藥！聯準會再加息威脅全球，將引發加息海嘯」為題，重炮批評美國聯準會透過激進舉措遏制美國高通膨，不斷加息以及由此帶來的美元節節攀升，將加重發展中國家債務危機，奪走新興市場國家投資，放大多國央行通膨難題，給世界經濟雪上加霜。對中國經濟最直接的傷害，就是人民幣貶值。

美元的快速升值，帶動了全球主要經濟體貨幣的普遍貶值，人民幣匯率也沒能倖免。截至9月26日，人民幣離岸匯率在一個月内貶值3.5%至7.15，不少人擔憂將跌破7.5的重要關口。為了減緩人民幣匯率貶值的壓力，中國央行也出手下調外匯存款準備金率，從8%下調至6%。

一般來說，匯率貶值能促進出口，但是，也會帶來本幣資產貶值。也就是說人民幣的貶值，會帶來以人民幣計價中國資產縮水。資產縮水對於投資者來講可不是什麼好事，高淨值人群賬戶中的錢也會跟著縮水。為了讓自己賬戶中的資金保值，尋求海外投資成為了越來越多的高淨值人群讓現有資金保值的方法。

目前中國經濟疲軟、人民幣貶值，而美元大幅升值的節骨眼上，投資美國房產將會成為不少人的避險工具。NAR的數據顯示，中國買家在過去一年中購買了61億美元（折合逾400億人民幣）的美國房產，比前一年増長了27%。央視新聞22日以「濫用美元霸權成癮美國洗劫全球財富」為題，以近6分半專題報導，美國聯準會升息打劫世界財富，對於全球美元化經濟帶來的傷害。

報導提到，美元霸權恐也走到最後的狂歡，因為「薅羊毛」效果大不如前。原因包括新興市場和發展中經濟體對美國財政和貨幣政策高度警惕，不同國家間存在協調機制或應急儲備安排；更重要的是，各國都看到了美元霸權惡果，一些國家正透過推動雙邊貨幣協議和外匯儲備資產多元化，探索去美元化路徑。

所謂天作孽猶可存，自作孽不可活。美國人食髓知味利用美元霸權，一而再再而三操作美元，收割世界各國的財富，反而引起世界各國的警覺，探索去美元化路徑，將全球美元化經濟送入終點。結束近半個世紀以來美元霸權的時代，會不會是後新冠時代全球經濟走向？中國和俄羅斯在能源交易價格上的計價，已經擺脫了美元為單位的報價。去美元化的趨勢是否有更多的國家跟進，在商品交易上，不再以美元報價，將會是世界經濟形勢觀察的重點。

（作者為中美論譠社理事）

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