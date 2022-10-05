那個裹著小腳的，就是我的外婆。那時候她不過是52歲。我那時4歲，那個中秋節，我跟著外婆去章家米鋪的。

42年後我在溫哥華，寫下了「食代不同了」的感想。

打（）是現在加的。

「我們小時候，早上只有父親能吃一個蛋。」我對兒子說。（還是生蛋打一個洞挖，奇難吃。）

「那太好了，蛋最難吃。」兒子這樣回答。

真是「何不食肉糜」！

（補記：我小時候，倒有蛋吃，還與蛋睡在一起。因為我們住在日遺眷舍，四家分一棟日本軍官的房子，我們家外面有一個小院子，所以可以養點雞。小時候我就睡在養雞的稻草上面，溫暖。

我是長孫，外婆喜歡我，有時候就塞一個蛋給我，沒有給弟弟。有次弟弟看到我書包裡有個蛋，就問我哪來的？我就說是田裡撿的。

弟弟後來就對人說，田裡還撿得到熟蛋？

這個故事在村裡傳開了，鄰居都說我婆婆偏心。）

昨天家裡請了客，今天中午吃飯時，女兒說：「菜沒以前的好吃。」一副美食專欄家評論的味道，使我想起小時候家裡偶爾宴客，我們巴在廚房口聞香嘗菜的情景。

那時候家裡有重要朋友來了，或是過年，通常的大菜是鍋燉雞、一盤臘肉或合炒青菜、一隻蹄膀、一條紅燒魚、菜不夠了臨時加盤番茄炒蛋，有時來盤麻婆豆腐，或是皮蛋……。

這種菜式，現在一般家常都不會吃的，像臘肉、蹄膀、炒蛋等，都嫌不健康。

昨天我家宴小客的菜單是：蚌殼香菇燉雞、鮮生鮭魚片、烤牛肉、燉羊肉、清蒸石斑、清蒸大蟹、蒜茸烤蜆、奶油干貝串燒、兩盤蔬菜，材料費150元加幣，合台幣3000元，飯後有西瓜、綠豆湯、茶葉冰淇淋，不供酒。來客皆稱湯足飯飽，頻頻誇讚，而我11歲的女兒，竟來打分數！

（當時華視總經理武士嵩退休了，也在溫哥華，與我善。我請他吃飯，他帶酒來送我，飯後下樓的時候，我請他把酒帶走。我想是我能請你吃飯已經很好，怎麼還要你帶酒來呢？

武士嵩說，我帶禮來，你怎麼能叫我把禮帶走呢？我這才知道自己不懂禮數，馬上收下。）

●有美食，小主人翁先嘗

昨晚開飯前，大人皆圍站桌旁，未敢入座。待等各家母親把小孩子的盤中菜選好，小孩在飯廳中看電視就食妥定後，大人才一陣虛偽地各讓座就位。

回想小時宴客，大都是大人吃完了才歸孩子吃，好一點的是母親先在廚房中撥一盤菜給我們吃，皆是非精華部分。那時最好吃的就是雞胸那條白長肉。

小時候，廚房中總吊著幾塊臘肉。那時我們住在新竹牛埔空軍眷村，一般哪家臘肉最多表示最富足。我記得經過新竹樹林頭，二聯隊隊長家的日本式房子的院子，看到裡面掛了一大串臘肉，像曬毛巾一樣。

在那個「非本土化」或「不需本土化」的年代，本土中唯一吸引我的是台灣粽子。台灣粽子中包了一些蝦米、香菇、炸蔥酥，味道比大陸黏膩的粽子香美；大陸粽子只是包些略帶五花的大瘦肉，偶爾加些淡菜（Mussel，「綠殼菜蛤」，貽貝）。還有一種黃鹼粽，不好吃。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】