越來越多的大陸中老年博主在社交平台脫穎而出，成為「網紅」。

通過變裝引發國風潮流的「時尚奶奶團」、分享日常搞笑生活的「我是田姥姥」、教做家常美食的「陝西老喬」......經過歲月沉澱，他們將更優雅、更智慧、更踏實的人生帶進社交平台，愉悅自己的同時，給萬千網友帶來歡樂。

QuestMobile數據顯示，截止到2022年6月，中國移動互聯網月活用戶達到11.9億，其中，46歲及以上中老年群體成為了增長的主要來源，佔全網用戶的34.1%，40歲及以下年齡段則均為下滑狀態。這其中，銀髮群體對於社交、視頻方面興趣較高。

以「50歲阿姨自駕遊」賬號引發全網熱議的蘇敏告訴燃次元，自駕旅遊讓她開啟了一種新的生活方式，而發佈視頻不到一個月，她的抖音粉絲數就超過了20萬，目前粉絲為215.9萬，這也讓她有了更高的滿足感。

和蘇敏一樣，61歲的「穿搭博主」肖笑也愛上了在社交平台分享自己的生活。肖笑表示，她的視頻都是隨手拍的，粉絲不過幾千人，但後來不僅交了朋友，逢年過節還收到禮物，甚至還有商家找她「帶貨」，這讓她感到新奇又有趣。

實際上，中老年「網紅」背後，是大陸銀髮經濟市場的迅速擴張。

根據《中國老齡產業發展報告》顯示，預計到2050年，中國老年人口的消費規模將達到106萬億元（人民幣，下同）左右，包括保健、養老、老年大學等經濟形態方興未艾。中老年博主不僅深受市場認可，成為行業的KOL，其豐富多樣的視頻內容，也成為了社交平台尋求用戶增長的新支點。

值重陽節之際，本期小酒館，我們和一些中老年博主聊了聊他們精彩的線上生活。

他們當中，有人退休後買了一輛房車，開啟「說走就走」的自駕遊；有人在小紅書教年輕人運動健身，收穫了一批忠實「催更」的00後粉絲；有人通過分享自己平淡溫馨的日常生活，意外收穫了來自天南地北的朋友；有人大膽秀出舞姿，用不斷挑戰新事物的勇氣鼓舞他人；也有人專攻穿搭示範，從不將自己的退休生活局限於黑白灰，大膽玩「潮流」。

他們，探索著屬於自己的全新生活，而外界聽到、看到的是他們由衷的快樂和充實的日常生活，並深受鼓舞和感動。如果刷到他們的視頻，不妨多留意一下，他們「霸屏」社交平台的秘鑰：白髮、皺紋裡的人生智慧。

●我的人生從56歲開始

蘇敏|58歲 旅行博主

56歲之前，我是女兒，是妻子，是媽媽，是外婆，唯獨沒有做我自己，長期受困於家教嚴厲的原生家庭和孤獨壓抑的婚姻。

56歲那年，我無意間在網路上刷到一位博主正在分享自己的自駕遊經歷，就是那一瞬間，我好像被擊中，原來還有人在過著這樣的生活。

我開始關注這類視頻，研究裝備、怎麼停車、找營地、做飯。旅行需要錢，於是，我開始效仿那些博主，學習拍攝和剪輯，以「50歲阿姨自駕遊」為名創建了自己的賬號，並在百家號、B站和頭條上發佈生活日常的內容，想掙點錢。

接下來，照顧家人生活起居的縫隙時間裡，我經常翻看其他博主的自駕遊攻略，開始為自己接下來的旅程做準備，帳篷、戶外電源、儲物櫃、車載冰箱和水箱……一件件往購物車加。

2020年9月23日，我將照顧了近三年的雙胞胎孫子送進幼兒園，為女兒打掃了房間後，開著自己省吃儉用貸款買的一輛小車，從河南鄭州出發，獨自一人踏上了旅途。

出發幾天後，我錄了一個紀念性的獨白，講述自己多年的經歷和出發的原因，沒想到這條視頻突然之間就火了，一下子多了很多粉絲，他們每天問我到哪兒了，有的粉絲提供住處，有的送來雞、餅、鹹鴨蛋，還有的邀請去家裡吃飯……這讓我特別感動。

路上遇到的也都是好人。幾乎每到一個營地，都有車友說，「有啥需要幫忙的儘管開口，出來旅遊的都是一家人」。在家都是我照顧別人，沒人照顧我，感冒了自己吃藥、喝口熱湯，捂著被子睡一覺。我從來沒得到過這麼多愛，有種被理解、被認可的感覺。

通過媒體的發酵，我的故事逐漸被更多網友所知，在我拍攝的視頻下面經常能看到很多類似的留言：「我和你經歷相似，也一直想為自己活一次」「我為我的媽媽一代有您這樣一位樂觀積極，自己掌握自己命運的代表，鼓掌！」直播間裡，大家也都是誇讚和肯定，我也不再需要吃抗抑鬱的藥了。

從來沒有這麼多人關注我，也沒有這麼多人想聽我說話。如果我的故事能給別人帶來一些啟發和力量，我覺得那太棒了。生活有很多種，但是需要自己做出更正確的選擇，並不是說這次選擇錯了，就要一輩子在錯誤裡生活下去，你永遠可以選擇你喜歡的路。

●人在西雅圖 拍短視頻報平安

阿秀| 56歲 兼職房地產經理

我一直是一個對新鮮事物非常敏感的人。年輕的時候，我曾在北京傳統紙媒工作過很長時間，每天寫著格式化的新聞，非常壓抑，所以當有機會活出自我的時候，我開始逐漸「放飛」。

三年前，再次走進婚姻殿堂的我嫁給了一位定居在西雅圖的美國人。由於周圍的朋友和親人都很關心我過得好不好，每天都在做什麼，所以我經常拍照和拍攝視頻分享給他們。久而久之，我開始對攝影和剪輯產生興趣。

因為不想長期呆在家中無所事事，我去了一個本地的房產中介應聘，開始準備考取房產中介證書，成為兼職的中介。正好這個中介公司也需要一個媒體號來做宣傳，於是我就一半為公一半為私地正式學起了拍攝和剪輯。

要知道，在這之前我連打字都是「二指禪」，因此剪輯對我來說，難度還是很大的。不過，我這個人精力旺盛，而且想學什麼東西總是非常專注，過了幾個星期我已經掌握了基本的剪輯軟件的功能，比如字幕、轉場、基本特效和配樂。

我開始將公司內部的培訓視頻上傳youtube，同時將我日常記錄的視頻剪輯後，發在家人群中。我和我的丈夫收養了一隻金毛，我丈夫酷愛戶外運動，經常在週末和我帶著金毛一起爬山，於是這隻大金毛也成了我的主要攝影素材。

兩年前春節的時候，我將金毛的照片和視頻片段做了剪輯，做了一段「金毛拜年」的短視頻，傳到了家人群中，大家覺得很好玩。於是，我就順水推舟做起了視頻號。

最初做視頻號只是為了分享我的日常，讓微信朋友們知道我生活的現狀，後來發現很多人對我在美國的生活也很感興趣，有些人的孩子要來讀書，有些人可能想來旅行，於是我開始做起了主題視頻。比如，美國很出名的black friday（黑色星期五）到底是怎麼樣的，美國基督教徒的禮拜日如何度過，等等。

再後來，我的社交平台從視頻號延伸到抖音，我也學會了抖音的剪輯軟件「剪映」上的更多功能，比如文字配音和更多好玩的特效。因為以前做文字工作我經常寫一些小記，我就將片段摘選出來加上配音做成視頻。

雖然我的視頻號和抖音號目前粉絲都不多，主要是家人朋友在看，我還是覺得很開心，我也沒想過要用這些賬號賺錢，就是能有一個學習新鮮事物的契機，覺得很充實。

●從T台走到互聯網，60歲成網紅博主

於書|62歲 時尚奶奶團成員

年輕的時候，我就有成為一名T台模特的願望，但我不敢將這個夢想告訴父母，在他們看來，女孩子就應該找一份安穩的工作，再找一個靠譜的對象嫁過去。但放棄夢想的我卻沒有得到命運的青睞，不僅因腰椎突出而兩次癱瘓在床，還遭受了丈夫的背叛，無法忍受疾病的折磨和命運的不公，我甚至有了輕生的念頭。

是母親的愛把我拉了回來，她跟我說：「只要有媽媽吃的，就有你吃的，你要好好活下去。」

在母親的照顧與鼓勵下，我積極配合醫生治療，終於又站了起來，開始投入到我所愛的模特事業，並在55歲的時候登上了遼寧衛視2015年的春晚。

之後，我便成了各大衛視春晚的常客，被喜歡我的人稱為最美的「白髮模女」。很快在朋友的幫助下，我創辦了中老年形體培訓學校，由最初的幾個人到現在500多人的規模，帶領中老年朋友們一起修身修心。

但我覺得還不夠，我需要一個更大的平台展示自己，想要感染和影響更多人。2019年6月，在丈夫的建議下，我開通了社交平台賬號，視頻中，我身著繡裙，帶著學員伴著音樂翩翩起舞，評論區中網友們除了誇讚，更多提到的是「受到鼓舞」。

很快，賬號的粉絲量就超過了10萬。

而在另一位中老年模特的牽線下，我接觸到了運營「時尚奶奶團」的MCN機構，因為共同的理念和願景，我們一拍即合，我正式成為「時尚奶奶團」的成員之一，在MCN機構的運營下拍視頻、做直播和接廣告，雖然比之前累了很多，但也被更多人認識和瞭解。

我不僅會帶領直播間的粉絲們一起鍛煉，還經常會幫助他們進行情緒疏導，很多粉絲都很依賴我，每當看到網友們給我發私信，分享他們的成長進步，我就特別開心，特別有成就感。

對我而言，博主既是身份也是責任，即使我已經60多歲，我仍然要與時俱進，保持學習和進步，給大家帶來更多的價值。

●誰說老年人只能穿「媽媽裝」？

肖笑| 61歲 穿搭博主

邁入40歲門檻後，每次逛街，我都發現自己可選擇的衣服漸漸變成了黑白灰的暗色系，即使有彩色，也是暗紅、暗綠，比起年輕人的鮮亮色彩，更顯土氣。

一向信奉「人靠衣裳馬靠鞍」的我，並不贊同「什麼年紀就要穿什麼衣服」的說法，誰都無法抗拒年華的老去，但珍愛自己，打扮得大方得體，始終是我的每日必修課。

去年退休後，沒了工作，我一下子陷入空虛中，心情也變得煩躁起來。

有一天，我正在清理自己不穿的舊衣服，「這衣服多好看啊，要不要試著搭配起來。」在女兒的攛掇下，我對著鏡子拍了好幾身，好久沒開懷笑過的我，被女兒誇張的讚美逗得笑了一天。

到了晚上，女兒神秘地拿出手機，我這才看到，女兒在小紅書發佈了我的穿搭，短短半天就收穫了一百多個贊，我仔細看了每一條評論，沒想到，很多一看才20多歲的小女孩，都評論「姐姐好漂亮」「這個穿搭好大氣」……當晚我索性搶走女兒的手機，抱著看了一晚，每條評論都回復了。

從此，我就一發不可收拾，給自己找到了退休後的新「事業」——做穿搭博主。

每天我都會收拾利索，畫一個淡淡的妝，搭配好了再出門，讓家人幫我拍照發佈，拍照的場景也非常多，可能是家附近的公園、河邊，也可能是滿滿煙火氣的菜市場、遊樂園。

我從不將自己局限在「媽媽裝「裡，桃粉搭配鵝黃，配上寬沿帽，就是春天的氣息；波點棉質裙搭牛仔外套，也有了復古感……

衣櫃裡的衣服總能挖掘新搭法，我也逐漸適應了退休生活，找到了自己人生的新節奏。

實際上，對我而言，漲粉不是最重要的，豐富自己的人生和體驗，這種滿足感，才是我做大齡穿搭博主的最大動力。

●健身房擼鐵，我意外成了健身博主

Sharon Yeap | 51歲 小紅書健身博主

我今年51歲，是一名來自馬來西亞的健身博主，成為博主純粹是一場意外。

我父親身體不好，所以我年輕時就開始運動，經常去公園慢跑或者游泳，希望晚年時可以遠離病痛的纏擾。四年前我發現自己上樓梯時膝蓋會痛，還偶爾感覺手指麻木，到醫院檢查才發現脊椎長了骨刺。當時剛好遠在英國伯明翰大學修讀運動科學學士的兒子畢業回國，就教了我一些簡單的健身動作，沒想到練了一段時間之後，膝蓋痛和手麻木的問題全都消失了。

為了讓自己更健康，47歲那年開始，我走進健身房開始擼鐵，基本上每週都會堅持健身4天。最開始使用小紅書完全是當作了電子備忘錄來記錄自己的日常，萬萬沒有想到今年1月份曬出的一張生活照，引起了大量網友的關注。

評論區清一色稱讚我的身材，「這哪裡像50多歲，身材太好了」「果然運動可以抗衰老，馬上動起來」…… 網友們的鼓勵和讚美，也給了我很大的動力。很多網友好奇50多歲的我是如何保養的，我就開始分享自己的日常健身和飲食，希望更多網友可以擁有健康的身材。很快，我的小紅書粉絲數量就超過了2萬。

從3月份開始，包括健身服飾、面膜、洗衣服、保健品等不同品類的品牌方陸續找到我談合作。我也會將自己試用效果好的產品會推薦給粉絲。因為女兒的文采更好，所以被我拉來做「小助手」，工作之餘幫忙寫寫筆記。

我也收穫了馬來西亞當地媒體的關注，先後接受了馬來西亞中國報和馬來西亞銷量第一的風采雜誌的採訪，走上街上也開始被人認出，得到了更多人的鼓勵與喜歡。

我非常享受當下的生活，早上醒來就去上班，下班了就和丈夫一起去健身房健身，然後一起吃晚餐。週末就帶著媽媽和一家人到處品嚐美食，生活過得簡單又開心。

●在抖音上收穫同城「粉絲」

芳姐 | 52歲 農村無業

去年9月，我玩起了抖音，至今發佈了400多個視頻，有近2000個粉絲。普通視頻的點贊數都是100-300，最好的幾個點贊數500多，有一個視頻播放量達到4.5萬。

這一年拍了很多視頻，主要因為我沒有工作，又閒下來了。儘管身在農村，我經常跟朋友約著開車到處玩，拍了很多旅遊視頻、照片，自己用手機的剪映APP，按照幀數上傳素材，做成視頻，上傳抖音後，配上音樂。其實就是拍著玩，分享一下生活和美照，留個紀念，也沒有說想把賬號做成什麼樣子。

我在這一年有很多收穫，尤其是結交了一些朋友。我所在村子比較小，距離市區20多公里，鄰近村的人大部分認識，但遠一點的，只能通過網路認識。在1000粉絲前，一般我都會回關我的粉絲，跟他們互動。

記得有一個粉絲，看到我發了做四川臘肉的視頻，就跟我聊天，說想跟我見面，但畢竟是網友，我委婉地拒絕了。一番聊天，得知他在賣茶葉，他就說要寄茶葉給我，一開始我說付錢給他，他堅持要送我，我就給了一個鎮上的地址，他真的寄給我，是質量挺好的綠茶。

粉絲給我寄禮物的情況，還發生過兩次。同城不同地區的一位粉絲也給我寄了茶葉，此外有一位粉絲給我寄了一個玉手鐲，看上去價值不菲。只是這個手鐲有點小，我寄給了在廣州工作的女兒，她還挺喜歡，現在都戴著。

一般情況下，我不會跟網友見面。但鎮上一個雜物鋪的老闆，她頻繁給我的視頻點贊，我關注到了她，也給她的視頻點贊，就發現跟她的店面距離不遠。後來，我就會去她家買一些食品，如一些香菇、魷魚乾等。

粉絲超過1000後，我就很少回關我的粉絲了。每天私信數量太多，我也基本不回復了。

可能由於每天發視頻，活躍度挺高，漸漸地總有商家來找我短視頻帶貨。至今已經有超過10個商傢俬信我，說我有氣質，視頻拍得好，希望我能發他們的帶貨短視頻，掛個小黃車，如果有成交，我就能拿佣金。服裝、日用品、食品，各種品類的商家都有。

不過，我一個都沒接，因為這種形式，不能直接賺到錢，也沒保障。而且，這些商家良莠不齊，我也無法確定真假，萬一粉絲買了這些東西被騙，我就對不起粉絲了。此外，我也是發自己的視頻才有人看，一發廣告，怕沒人看了。

我也希望能發展個副業，但可能要讓女兒幫我研究一下，是否有靠譜的變現方式。目前而言，我只想發發視頻，跟網友交流，也算是老年生活的一種娛樂方式。

（馬舒葉、呂敬之/燃次元工作室）

（本文來源：「燃次元」公眾號）