民進黨台北市長參選人陳時中的總部成立大會，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等府院政要都到了，副總統賴清德卻是「人到心沒到」。

問題很明顯是出在陳時中本人，包括陳時中被賴清德拉手時擺出一張厭世臉，再被媒體詢問是否有電邀賴清德時，又回說是由競總這邊來發邀請函，無意間暴露陳竟無親電副總統出席活動的失禮細節，兩人交情深淺由此可見。

陳時中為何對賴清德如此態度不得而知，但可以確定的是，賴清德一席「台北是疫情的開始」的說法已經喧賓奪主，反而讓人忘了活動的主角是陳時中。

外界批評賴清德「台北是疫情的開始」的說法是失言，但顯然賴不這麼認為，知名心理學家佛洛伊德曾說：「根本沒有失言這回事，所有的失言都是潛意識的真清流露。」也就是說，包括賴清德在內的蔡政府上下就是認為萬華是破口，此事已是超越黨內派系鬥爭層次的「集體共識」。也因此，賴清德至今沒有為失言的道歉表示也就不足為奇。

開玩笑地說，賴的「台北是疫情的開始」說法，應不是冒著違反《選罷法》意圖使人不當選的風險，偷偷陰了陳時中一把。而是單純的真心話反而壞了陳時中的選情，只是陳時中的內心肯定也是不約而同地認為「台北是疫情的開始」。

也因此，如果賴的「台北是疫情的開始」說法成為陳時中的選情破口時，陳時中本人再怎麼恨在心裡口難開，也就只能打落牙齒和血吞。兩人相愛相殺的內心戲，反而比起陳對陣蔣、黃時，更教選民看倌們看得扣人心弦。

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