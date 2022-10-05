中選會主委李進勇出席參加民進黨基隆市長候選人蔡適應主辦的「2022雞籠城隍文化祭美食節——古早味小吃記者會」，遭質疑行政不中立。中選會辯稱該活動非蔡適應主辦，李進勇是以「歷任基隆市長」身分與會。不料，採訪通知露餡，主辦方就是蔡適應。2018年「復仇者聯盟小將」李進勇，再次證明，民進黨治下「獨立機關」的獨立性，全屬笑話一則！

按，「2022基隆城隍文化祭——護國城隍205年安座大典」活動，夜巡時間是在9月9日，日巡則是在9月11日，附屬文化祭的美食節，卻在將近三個禮拜後進軍位在台北的立法院舉行記者會？將基隆美食介紹給行政院和立委的袞袞諸公？雞籠城隍文化祭與台北有啥關係，基隆城隍爺進入台北，不先跟台北城隍爺打聲招呼，跑到立法院做啥？再說，嚐盡美食的執政諸公諸婆，怎會沒吃過基隆小吃，還需蔡適應來台北推薦推銷？立法院還得動用公務資源配合辦理？

李進勇嘴饞，跑到基隆小吃攤大快朵頤，無可批評。然而，李進勇出席的是蔡適應舉辦活動的記者會，不只瓜田李下，根本就是明目張膽的違法亂紀。中選會辯稱，李是以歷屆基隆市長的身分出席，準此，我們大膽建議，民進黨各縣市長候選人何妨按李進勇過往履歷，量身裁衣，舉辦諸如「桃園市公共工程品質與招標法律問題研討會」、「雲林縣農業電子化創新科技發表記者會」、「選舉期間反對黨發表民調問題探討說明會」、「XX縣市台大校友會（中興大學校友會）美食文化節記者會」…敬邀李進勇蒞臨指導。如此，民進黨必能將「行政不中立」、「獨立機關吮癰舐痔」，發揮到極致！

其實，李進勇愛不愛美食，出不出席記者會，無關痛癢。我們真正關心的是，中選會在選舉投票時，會不會成為民進黨的側翼和打手？上世紀墨西哥選舉改採電腦計票，全面執政的革命制度黨指示中選會修改電腦程式，全面作弊，繼續專政。想來，不寒而慄。

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