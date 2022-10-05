最近巴西正在舉行總統大選，兩位得票數最高的候選人，在第一輪投票結束後，沒有人得票數過半，因此政府正準備進行第二輪投票。

值得注意的是，即令是「民主不先進」的南美國家，都曉得總統選舉必須是「過半決」而不是「多數決」，只因為一個簡單不過的道理：總統必須能代表過半民意，否則就不能代表國家。

遺憾的是，台灣的總統大選，並沒有這樣「合乎常理」的規範，而是採取「多數決」，即令得票率不到4成，只要比對手多一票，也聲稱能代表多數民意。這明顯是不合乎常理。

就拿2000年那次的選舉來做例子：陳水扁贏得39％的選票，接近4成，而宋楚瑜是36%、連蕭配是23%。如果台灣的選罷法也像巴西這樣「先進」，無人過半就緊接著舉辦第二輪選舉，那麼在「棄保效應」發酵以後，陳水扁再度勝選的機會，幾乎是微乎其微，更不可能連任，整個台灣歷史恐怕因此而重新改寫。沒有料到自己真能當上總統的陳水扁，喜從天降，突然享有無上權力而不知有所節制，最後因為濫權貪腐而在卸任後鋃鐺入獄，也是台灣民主史上的一個嚴重污點。

因此，如果沒有陳水扁在2000年勝選擔任總統，民進黨也不會因此迅速崛起，讓蔡英文在2016年勝選並獲得連任，立委席次過半，成為連續執政8年的最大黨。

對選民而言，贏得過半選票的總統，才更有資格當全民總統。但是對政黨而言，哪個不希望贏了對手一票也算是贏得選舉？誰能保證第二輪選舉還能保持勝算？對於執政者而言，舉辦第二輪選舉，費錢費時，吃力不討好。

要糾正這種「多數決」的謬誤，台灣真需要立刻修法，讓未來的總統大選，採取「過半決」，至少才能跟得上「民主不先進」的中南美國家，讓「選舉式民主」，更能代表過半多數民意。

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