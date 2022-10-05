民進黨台北市長候選人陳時中選情9月急轉直下，歷經「偷窺中之亂」及「周玉蔻之亂」，沒想到副總統賴清德站台，陳時中被媒體捕捉到擺出一張厭世臉，握手也點到為止，兩人互動冷淡，相比與其他黨內大咖熱情擁抱有雲泥之別。輿論指陳時中民調落居第三，遂傳出「棄陳保黃」耳語。

上述三事件全屬綠營內訌，怪不得外人大作文章，深入一點看還有英、賴長期以來「兩個太陽」的心有千千結，綠營傳出「棄陳保黃」耳語，究竟對誰有利還不好說，藍軍卻著急消毒「棄陳保黃」不可能發生。

藍軍說柯文哲挺黃珊珊，民進黨視柯文哲如寇讎，不可能支持黃珊珊；綠營只要鞏固桃園、台南、高雄三都，蔡英文即無須辭黨主席；不過，這些話沒有說清楚、講明白。柯文哲與民進黨之間的嫌隙，始於世大運、雙城論壇時，當時柯文哲在第一任期說「腦袋想過選總統3秒鐘」、「兩岸一家親」，柯文哲直言僅針對背後弄他的新潮流，英系要角們居間調和柯與蔡總統關係可不假，柯文哲與立委高嘉瑜也沒不好，不然怎麼會有鬧出公關疫苗的紛擾。

柯文哲連任時險勝丁守中3000多票，姚文智僅得17%，綠營跑了多少票給柯文哲，而不願意看國民黨贏回首都，這跟投票未結束就開票導致綠營含淚倒戈或許有關，但綠營深層心裡討厭國民黨的程度，更勝過柯文哲「腦袋想過選總統3秒鐘」、「兩岸一家親」，大舉跑票了13%~18%是事實。

黃珊珊出身泛藍陣營，不僅民進黨曾以不提名方式，禮遇她選立委，而且在副市長任內沒有出席雙城論壇，還因為不滿宋楚瑜「一國兩制」爭議事件辭去親民黨發言人，更何況她這次以無黨籍身分參選，他還有個英系哥哥海軍上將黃曙光，現任國安會諮詢委員黃曙光可是蔡總統「國艦國造」的推手，綠粉當然會認為黃珊珊比柯文哲更投得下去。

藍營認為綠拿三都小英不必辭黨主席，可沒想清楚，綠營認為藍拿兩都，台北市遭黃珊珊襲奪，小英黨主席才更能妥妥的。「棄陳保黃」蔣萬安必須著急，畢竟有前例發生；民調顯示黃珊珊相比競選對手，最不討厭者指標大幅領先，黃珊珊會不會成為藍、綠、白的最大公約數，這需要極高的政治智慧，也看她接下來怎麼做，「棄陳保黃」不是不可能，恐怕開始發酵了。

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