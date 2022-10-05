外交部10月3日發布新聞稿，駁斥國內特定媒體有關美國在台協會推薦美國廠商參與我國彩券系統標案的報導。外交部此舉有若干值得商榷之處。

第一，此事是美國在台協會直接接洽財政部國庫署，沒有透過外交部引薦，與外交部毫無關係，外交部挺身而出，是多管閒事。尤其此事涉及商業利益，外交部主動涉入，反而沾了一身腥。

第二，國內媒體的報導如果是子虛烏有，或者捕風捉影自行揣測，有關當事者當然應該澄清駁斥。但是此項報導有事實根據，美國在台協會及國庫署都說明確有其事。外交部加以駁斥，有失公允。

第三，媒體將此事解讀為台美友好關係是靠利益及價格維繫。這是媒體的言論自由，是非曲直自有讀者加以評斷。外交部指稱媒體惡意醜化我國政府及台美關係，表達高度遺憾並予以譴責，顯然是反應過度。

第四，新聞稿指稱特定媒體與境外敵對勢力合流，一再針對我國與國際夥伴間的關係捕風捉影，惡意杜撰偏頗報導，企圖誤導視聽、分化台灣社會、醜化台美友好關係，且與對岸論調一搭一唱，居心叵測。這一連串的指稱令人錯愕。

國內媒體各有政治立場，與政府立場相左不足為奇。但畢竟為我國媒體，不可能通敵。外交部指稱國內媒體與境外敵對勢力合流，與對岸論調一搭一唱，誠然是言過其實。

外交部主要職責在維護國家利益，關注對象應以外國政府為主，而不是處處針對國內政治立場不同的團體。外交部的心態及作為確實值得檢討。

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