所謂的友日，就是卑賤的讓日本把台灣生吞活剝嗎？日本眼裡，台灣是個啥？9月29日，台大的科研船「新海研一號」，在花蓮港東南69海里（23-38N、122-49E），竟然遭到日本海上保安廳公務艦廣播驅離。當時這艘日本公務船，已經到了花蓮港東南方73海里（23-48N、122-56E），台大立刻向台灣海巡署求救。

海巡署對日本公務船廣播，此處是我方專屬經濟海域，日本公務船也對海巡署廣播，指說是日本專屬經濟海域。但最後，「新海研一號」結束了10小時對峙，中斷科學研究，忍辱離開。

專屬經濟海域（EEZ），是根據聯合國海洋法公約劃的。指的是從本國海岸線算起，200海里內的水產、礦業、非生物的探查與開發權利。而台大海研船，是在花蓮港東南69海里。這，當然是在200海里內，不過分吧。

日本公務船，大剌剌驅逐在花蓮港外69海里的台灣船。請問這件事，台灣有沒有抗議？台灣船在沖之鳥礁海域被日本趕，因為日本把兩張榻榻米大的礁，自稱為島，就號稱有200海里經濟海域了。台灣船在家門口的釣魚台跟花蓮港海域被趕。是不是都要吞下去？

到底美國、日本是在捍衛台灣，還是在吃乾抹淨台灣？有沒有人在乎？還是乾脆把台灣掏空，賣給美國、日本，這樣比較符合台灣政客的利益？政客不告訴你，台灣哪需要美國、日本捍衛什麼？別把髒手伸進來，就謝天謝地了。

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