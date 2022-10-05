台灣這幾年的選舉因為網路的崛起，變成了一場作秀大賽，始作俑者當然是蔡英文總統。她在2018年地方選舉大敗以後，改變選戰策略，訓練網軍（成立英眼部隊）、收買網紅（合體網路開箱秀）、經營社群（藉著每日互動圈粉）、控制媒體（利用NCC掌控言論），結果在2020的總統大選中輕易地打敗了高人氣的韓國瑜，證明了只要能夠利用網路媒體鋪天蓋地的「美化」自己，「醜化」對手，就能夠贏得選舉，註定了台灣選舉從此走向「低俗化」、「娛樂化」、「弱智化」的溫水煮青蛙的民主不歸路。

2022年的地方選舉，民進黨的選戰完全是由蔡英文總統主導，無論是在黨內提名、競選策略，處處都可以看見蔡總統插手其中。蔡英文想要複製2020成功的網路社群戰，一面利用與網紅合作來行銷執政黨的候選人，一面利用網軍側翼去抹黑攻擊在野黨的候選人。於是什麼「桃園經驗」、「新竹經驗」不斷地在媒體網路社群裡被擴大渲染，而一些綠營側翼寫手與名嘴，則開始主打對手的「論文抄襲」與「陳年緋聞」。這就和當時攻擊摧毁韓國瑜的手法如出一轍，可見蔡英文一旦嚐到了甜頭便以為可以如法炮製。

於是在一些民進黨輸不起的選區，在野黨的候選人如高虹安、張善政、蔣萬安等便如同當初的韓國瑜一樣，被綠媒側翼與網軍鋪天蓋地的妖魔化與人格毁滅，而偉大黨的候選人則成天忙著跟網紅煮菜、打球、拍美照。這樣的選舉已經不是「選賢與能」，而是票選「年度網美」了！

豈知事與願違，執政黨作秀作過頭了，結果迴力鏢重重地打到了自己身上。

先是「論文抄襲」沒把高虹安打死，結果讓林智堅「出師未捷身先死」，自己兩個學位因為抄襲被撤銷，沒有光彩地掛了！接著「陳年緋聞」也沒把蔣萬安打成私生子，結果讓陳時中「時指緊蔻入桃花」，深刻體會到了什麼叫做「曖昧不是痛苦，撩到錯的人才是」的尷尬人生！

而綠營狂打張善政的農委會研究報告抄襲更是莫名其妙，這些人既沒有搞清楚當年這個專案的主旨跟內容，就無知地跟風秀智商下線，這不就跟民進黨候選人鄭運鵬整天搞Cosplay一樣可笑嗎？這就如同八德運動中心與新竹球場，花了十幾億的民脂民膏，最後都被發現是「金玉其外，敗絮其中」。

民進黨迷信網路與社群，而且投入大量資源。但是這種「虛擬世界」或許能夠集中火力把「一個草包」包裝成「辣台妹」，卻無法把「一群草包」變成「復仇者聯盟」。更何況蔡英文所精心挑選的候選人都是沒有靈魂的稻草人，除了愛作秀會耍嘴皮子之外，一無是處，只能受到背後派系勢力的隨意擺佈，這種低俗的政治秀，你還看得下去嗎？

我無意歧視學歷。但是這一、二十年來，我看厭了法律人治國的無能與荒誕。回首蔣經國時期，工程師治國，奠定了台灣經濟規模的基礎。如今法律人掌權，卻讓國家陷入無止境的紛爭與內耗。台灣此刻最需要的正是工程師的邏輯、科學與理智，能夠踏踏實實建設國家，而不是法律人的投機、巧辯和嘴砲，天天只想著作秀。下次選舉，選一個不愛作秀、頭腦清晰、謹守分際的正常人吧！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）