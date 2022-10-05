林智堅的論文爭議浮上檯面時，引起社會極大的關注度，最後在台大出面力挺學術尊嚴的情況下，讓這一齣原本可能成為政治鬧劇的選舉大戲終於畫下句點。畢竟明眼人都可以看出這其中的「貓膩」所在，這也讓原本支持林智堅的盟友無力再為他辯護，雖然林智堅還在做困獸之鬥，但大家都心知肚明這是最後的掙扎。

不過，從林智堅的論文門事件後，整個社會卻瀰漫一股檢視政治人物的風氣，這原本也是好事一件，因為就像股神巴菲特所說：「潮水退了才知道誰沒穿褲子」（After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out.），如果在大家認真檢驗下可以找出不符合資格的論文，甚至可以改進目前論文寫作過程的問題，那將是對教育環境極大的貢獻，殊不知在這段時間的醞釀與運作之後，我們發現情況並不是如此，因為整個檢視論文的氛圍已經完全被政治化，背後都可能有特定的政治目的，而這不僅無法導正原來的偏差，更可能衍生更多的問題，甚至我們擔心如果論文門的野火燒不盡，最後恐怕連社會信任都蕩然無存。

我們可以看到，為了反擊林智堅的論文爭議，敵對陣營的候選人都成為被檢視的對象。如果一視同仁的全面檢視，那我們都同意，但是這種仇恨式、選擇性的檢驗不僅無助於問題的解決，反而只會造成社會更嚴重的對立，或許短期可以提升特定政黨的選情，但長期來看卻是弊遠大於利，更可能讓選民產生反感，到時候絕對將自食惡果。

此外，我們看到這些側翼在刻意攻擊某些候選人的論文時，這些政黨的高層卻故意無視而放任，這種心態更應該被檢討，畢竟選舉是一時的，政治發展才是長久的，一個政黨如果總是為了選舉的勝利而不擇手段，選民是不會每次都願意給機會，當社會的信任被破壞後，國家的發展與政治的穩定將是最大的隱憂，而這都不是我們所樂見。

對於政治人物論文的檢驗，我們表示樂見其成，但我們希望的是全面的檢驗，尤其當在職專班的發展逐漸出現偏差時，我們更希望藉由檢驗的過程來矯正不當的作為；但是我們不希望這種學術檢驗變成政治鬥爭的手段，否則只會讓學術成為政治的附庸，更可能扭曲學術實質價值與意義。

林智堅的論文門本身的對與錯已經相當清楚，如果有人刻意藉此製造話題，甚或是假藉學術之名行鬥爭之實，那是讓人無法接受的，尤其在選舉關鍵時刻做這些行為，更是司馬昭之心，相信終將被民意所反噬，最後的結果也會證明我們的民主是真正在進步，而不只是特定人或政黨口中宣稱的「民主進步」！

（作者為正修科技大學通識中心教師）

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