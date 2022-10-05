疫情指揮中心在新冠減災過程中如果還持續存在，不但沒有辦法發揮疫情初期的統一步調圍堵功能，反而有可能會創造出新冠、流感雙來襲的超額死亡。政府寧可選擇緩降，而非驟降，所造成的社會分歧，老百姓期望落空，及包含衛福部在內的公衛人員的無聲反彈，都已經呈現在近期的民意調查資料中。

指揮中心為了醫院保全，要求住院陪病都要新冠篩查，因而創造出的就醫障礙已經造成前幾個月台灣的超額死亡。超額死亡涵蓋了新冠與非新冠的病患，可見這項就醫障礙相當全面。目前面臨可能的大號流感來襲，醫院急診在流感還沒來襲就已經出現雍塞，很難想像真正流感、新冠雙來襲時會是什麼光景。因為到目前為止，就醫障礙也是因為指揮中心一直不解編，依然懸掛在各級醫院阻礙病患就醫。

指揮中心終歸是要解編，新冠也終歸是要降級。之所以會選擇緩降，根據王必勝的更正說詞，是還需跨部會協調、還要解封規畫、也還要防疫政策調整。其實這些窒礙難解封的條例，都是在指揮中心這兩年內發出的行政命令，指揮中心要一個一個解，因為自己都忘了發出了多少文，也忘了發出的順序，當然解得盤根錯結。指揮中心只要能驟解，這些臨時發出的行政命令只須隨之終結，回歸到新冠之前的境管及隔離狀態，當時國內的運轉狀態何亂之有？亂都亂在自己亂發的命令，全部歸零才是真正回復正常生活。

陳時中當初就是想太多又貪心，明明可以立刻放開醫療院所的手腳，讓他們振翅高飛，憑台灣醫療這麼高的水平，絕對不會背上「踏著一萬具的屍體，拾級而上」這麼難聽的千古罵名。現在的王必勝也真是憨厚，行政院交辦的事使命必達，渾然不知跳入的是前老闆跳過的坑，但家底可沒陳時中厚，案底卻一堆，以後若再出現踏著一萬具屍體的情況，那應該就是「拾級而下」了。

王必勝還說指揮中心是為了新冠改類、次世代疫苗採購、傳染病防治法修訂及疫情監控緊急應變，所以必須繼續運作。這些工作在流感時期疾管署都做了十幾年了，怎麼到了一個門外漢的嘴裡就變成非要指揮中心存在才能幹的事。只要我們把新冠想成流感，這些工作照樣可以不在指揮中心存在下進行。以此當作指揮中心必須存在的理由，未免牽強。要嘛不懂，要不就是又中了長官的激將法，稀哩呼嚕的漢子脾氣又犯了，對自己不懂的政治或政策瞎挺一通，只為取悅一個更不懂的長官。

其實行政院之所以敢逆著民意及公衛學理硬要指揮中心緩解編，完全是選舉考量。目的是要給選民留下政府雖然在減災，卻還在「衝衝衝」的印象。但是民意如流水，在防疫上，老百姓現在要的是「開開開」，在選戰策略上，不喜歡抹黑造謠、不喜歡無限上綱的抗中保台。號稱最會選舉的民進黨政府，應該了解該如何拆解防疫炸彈。

（作者為中華民國防疫學會理事長）