民進黨台北市長候選人陳時中批評台北上海「雙城論壇」，認為「就像流氓在家門前晃來晃去還跑去奉茶」。民進黨將中國大陸形容為「流氓」的仇中心態，不但昧於兩岸經貿關係密切的現實情況，更會戕害台灣未來生存發展！

兩岸自從1987年開啟交流序幕以來，大陸已是台灣最大貿易夥伴，第一大出口與第一大進口地區，更是對外貿易順差最大來源，同時也是台商對外投資與人民出外旅遊最多的地區。

以兩岸貿易為例，依台灣統計，2021年對大陸與香港的貿易總額約為2730.6億美元，約占總額33%；出口金額約為1888.8億美元，約占總額42.3%；進口金額約為841.8億美元，約占總額22%，台灣享有貿易順差為1047億美元，而當年台灣對全球貿易順差總額為648.9億美元，台灣若沒有來自大陸的貿易順差，經濟將呈現負成長。

特別是2010年6月兩岸簽署《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），這10多年來發揮重大作用，截至2022年6月，累計出口大陸產品享受的免關稅金額達90.46億美元，原本這些產品輸出大陸的關稅介於6～35%，零關稅後大幅降低成本，增強競爭力。過去民進黨在野時曾稱ECFA為「糖衣毒藥」，然而執政後，見到ECFA實施有如此好的成效，也不希望終止。

在兩岸經貿關係如此密切情況下，台灣理應維護兩岸和平穩定、繁榮發展，讓人民能安居樂業，企業能安心投資經營！可惜的是，民進黨緊抱《台獨黨綱》、高喊「抗中保台」，再加上不承認「九二共識」，被大陸認為是破壞雙方互信基礎，造成兩岸海基、海協兩會制度性協商中斷，許多攸關國計民生之事無法透過協商來解決。

舉其犖犖大者，上百萬台商往返兩岸遭遇困難，人數最多的廣東沒有航點、大上海地區航班缺乏、票價大漲、小三通遲不開放；台灣中小企業產品有超過3千個品項被暫停輸出大陸，遲遲無法協商處理；台灣農漁產品被大陸發現病蟲害與使用違禁藥品，民進黨政府迄今沒有拿出改善計畫，造成農漁產品迄今無法恢復輸出。

目前中國大陸已是世界第二大經濟體、第一大貿易國、不但是「世界工廠」亦是「世界市場」，與台灣近在咫尺，原本雙方是可以和平相處、優勢互補、共創雙贏，但如今卻走到緊張、僵持局面，與民進黨的《台獨黨綱》以及「抗中保台」的「仇中」心態息息相關。像陳時中這種心態如果不改，兩岸遲早會走向戰爭一途，屆時台灣經濟發展成果與人民生命財產將會毀於一旦，這絕對不是「愛台灣」的表現！

（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會祕書長）