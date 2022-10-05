距離年底九合一投票僅剩下50天左右，民進黨不但推出以總統蔡英文為首的黃金助選團，四處走透透造勢，高層還強調，未來的輔選宣講將強化「廣義的抗中保台論述」。

年底地方選舉被視為是蔡政府的「期中考」，民眾將透過選票表達對蔡英文執政的評價；而對政治人物來說，這更是2024的前哨戰，因此除了蔡英文之外，前副總統陳建仁和現任副總統賴清德輔選的動作也相當積極，外界解讀為是為2024暖場；至於行政院長蘇貞昌為了自保，也是拚了老命投入助選。

為了勝選，擁有執政優勢的民進黨，用盡一切資源還嫌不夠，竟硬是要把九合一地方選舉的主軸上綱到國安層次，再次推出「抗中保台」牌。民進黨高層說，全世界都在關注選後台灣還會不會保有自由民主云云，根本就是胡扯。

最近義大利國會改選後政局變天、巴西總統大選進入第二輪，這可都是中央級的選舉，但台灣有多少人關心？同理，九合一不過是一場地方選舉，哪來那麼多「國際關注」？民進黨未免太誇大其辭了。

九合一無論選舉的結果是哪個政黨贏的較多，都不會改變民進黨在中央執政的現實，除非民進黨決定放棄自由民主，否則九合一怎麼會出現「台灣是不是還能夠繼續和自由民主國家站在一起」這種疑問？這根本就是個假議題。

再說，何謂廣義的抗中保台論述？難道是適用的層面會更多、株連的範圍更大嗎？看來因為論文抄襲、名嘴亂噴搞壞選情後，民進黨故技重施，又要開始販賣芒果乾了。然而，這回選民對民進黨的這101招已經無感、也沒興趣了。