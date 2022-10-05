美國參議院外交委員會日前通過《台灣政策法》，規畫未來5年要為台灣提供65億美元的無償軍事援助，以強化台灣的軍事力量，當然也有部分的軍方內部有人擔心若完成立法，等於是美方指導我國建軍及作戰規畫，國防將失去主導性，立委也表示關切，國防部部長邱國正則表示：「不會因為美國的軍援，就改變建軍備戰方向。」

65億美元說多不多，說少也不少，大約為我年度國防預算的一半，要是拿這些軍援來換建軍備戰的主導權，國防部未免也太沒出息，畢竟防衛台灣的問題，國軍有國軍的立場，美國有美國的想法，尤其美國內部對台灣的防衛構想也有不同的論點，有些智庫就認為國軍不應該再投資空軍機隊，而是全力發展防空飛彈，也有智庫認為應該以不對稱作戰方式誘敵深入，在巷弄間擊敗敵人。國軍更不要講了，建軍方向、軍事戰略指導始終爭論不休，尤其是建軍方向，近年來新總統上任就改一次，反而使建軍備戰的延續性備受干擾，無所適從。

所以，為了彰顯我國國防的主體性，應該依據當前的敵情威脅及國軍的建軍方向、軍事戰略指導，針對我方戰備急需的項目向美國提出軍援的清單，而不是由美國提供菜單，強迫要我方全盤接受，才是上策。若軍援項目背後涉及美方的軍工產業或利益團體，情況將會變得複雜，若是軍援一些不適用的軍品，強迫我方接受，那更是不償失，所以在後續與美方的討論與協調中必須明確立場。

邱部長也說會與現行軍購脫鉤，也就是說明了這個援助案應該是以強化國軍的後勤補給及增加彈藥儲備為主，因為國軍的武器裝備多而龐雜，但是國防預算作業維持費常編不足額，往往缺料件而裝備無法動彈，每年能向美國採購的彈藥也是有限，國軍的彈藥儲量，美國可是非常清楚，要是中共真的全面封鎖台灣，國軍現存彈藥能支持多久，美方不是算不出來，偏偏這後勤正是國軍最大的罩門，所以強化主戰部隊的後勤能力，應與美方形成共識。

但是美方願意軍援，不代表能高枕無憂，當年還有《中美共同防禦條約》時，國軍也獲得了大量的軍援，但美軍為了支援越南戰爭，竟要求軍援我國空軍的數十架F-5A戰機「借」給南越空軍，嚴重影響我空防，我方雖強烈抗議，但也只能屈辱接受。所以，未來取得軍援時，也要說清楚，若要轉用時，需拿什麼來補償；另外，更要爭取美軍來台協訓以及國軍參加盟國聯合演訓，軍隊久訓不戰，面對未來的戰爭，我們急需外軍的作戰經驗及先進的訓練方式，畢竟要認識到差距，才知道要怎麼追趕。

（作者為退役軍官）