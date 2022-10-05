民進黨籍台北市長候選人陳時中批評台北市政府舉辦雙城論壇，「就像是流氓在家門前晃來晃去還跑去奉茶」，柯文哲則反嗆蔡政府保留ECFA才是「資匪」。陳時中口無遮攔的個性眾人皆知，此次「流氓奉茶論」在其爭議言論簿上又添一樁，完全可以用他的另一句名言「粗暴言論，大可不必」來回應。

民進黨處理兩岸關係無能

綠營基本盤聽了陳時中這席話，一定感覺很爽。表面上看，「流氓奉茶論」折射出陳時中以及民進黨一直以來的兩岸立場，實質上卻暴露出陳時中本人毫無中心思想，只會看風向迎合民粹的無知與無能。而陳時中的這種政治本質，早就從他擔任防疫指揮官開始，就日復一日地在民眾面前上演了。

今年7月雙城論壇舉辦前夕，當時已獲得民進黨正式提名的陳時中，曾表示雙城論壇若「有價值存在就應該辦」，並稱積極尋求雙方站在自由、民主、平等和互惠的價值上來合作。即便陳時中當時對雙城論壇的打官腔式回應，已經隱含了日後否定論壇存在價值的意味，但如果對比現在的「流氓奉茶論」，上次的表態顯然要理性很多。

不難想像，陳時中對雙城論壇態度的急轉直下，除了有台北「三腳督」情勢下守住基本盤、坐收藍白分票漁利的選戰策略考量，更多是因為8月裴洛西來台後中共圍台軍演，給台灣主流民意帶來的震撼和無奈，堅定了民進黨把「抗中保台」作為年底選舉主軸的決心。透過這個角度，再來看中共軍演後綠營一再鼓吹的「民意無感論」，反而變得自相矛盾，否則一向跟著風向走的陳時中，如今也不會對雙城論壇拋出如此粗暴的言論。

陳時中對大陸的傲慢、偏見和仇視，實質也是民進黨處理兩岸關係的無知與無能，這是民進黨過去20年來從執政到在野、再到執政都沒能做出改變的頑疾。先講無知，民進黨的國際觀完全被冷戰思維綁架，將中國大陸與西方、國際社會之間的意識形態分歧，幻想為非黑即白的陣營對抗，完全忽視了大陸與美歐日之間廣泛深入的利益連結，以及西方國家處理對中外交仍有堅持一中政策的底線認知。

不可否認，習近平時代的大陸對外關係的確出現了前所未有的挑戰和危機，逆全球化民粹、新冷戰思潮和中國威脅論也的確在近年來合流，今年爆發的俄烏戰爭更令世界政治的冷戰味道更濃。然而，無論是拜登政府建構美中護欄的努力，還是日韓星澳等印太區域要角仍尋求平衡美中關係的定位，都凸顯出民進黨政府一面倒「聯美抗中」的幼稚。

獨派尾巴搖狗的荒腔走板

再講無能，民進黨在馬政府時期就叫囂要公投廢除ECFA，2014年的太陽花反服貿學運，也是針對ECFA的後續協議，結果蔡政府執政6年卻把維持ECFA當做兩岸政績。不僅如此，民進黨一直喊著「雞蛋不要裝進一個籃子」，結果台灣對大陸經貿依賴度節節升高，新南向反變成專害台灣年輕人的詐騙樂園。最諷刺的是，8月中共軍演加碼後，面對越過台灣上空的飛彈和近逼領海的軍艦，蔡政府除了裝聾作啞外，也乖乖對大陸強制我輸陸產品須標識「中國台灣」的要求照單全收。

以偏見包裹無知，以仇恨掩飾無能，這是民進黨屢試不爽的選舉高招，也是陳時中自擔任防疫指揮官、到如今參選台北市長，政治資本愈積愈多的「財富密碼」。九合一選戰本應以經濟民生、地方治理為主軸，而近期治安惡化、股市崩跌、財富縮水、防疫神話破滅顯然加劇了執政黨的困境。毫不令人意外，民進黨正再次抬起抹黑、抹紅這兩口大砲，接下來還有什麼驚人奧步、還會爆出什麼「黑天鵝」實在難測，但至少可以確定，台灣老百姓的整體利益註定淪為政治內耗和台海危機的犧牲品。

兩岸要和平、要對話、要一起做生意，這是連民進黨都無力改變的現實，但如今面對獨派「尾巴搖狗」的荒腔走板，台灣民意對兩岸關係的認知與主張，不能再被民進黨、陳時中他們牽著鼻子走了。