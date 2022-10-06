中共1935年11月13日的宣言中，尚把張學良列為「不抵抗將軍賣國賊」和「日本帝國主義忠實走狗」。但兩個月後，便與中共開始「化敵為友」了。

張學良與蔣之關係，自1931年「九一八」命其東北軍入關，助蔣取得中原大戰勝利後，便被視為蔣之「親密戰友」，亦為「反蔣」各派之共同敵人。1931年「九一八」事變，兩人共負「不抵抗」之責，蔣去而張留。1932年上海「一二八」戰役發生，蔣氏重掌軍權，與汪精衛合作，實行「一面抵抗、一面交涉」及「安內攘外」政策，以外交掩護軍事，以剿共掃除軍事障礙。汪精衛以行政院長負外交對日交涉之責，蔣以軍事委員會委員長負剿共之責。即所謂「蔣汪合作」政策。

1933年3月初，戊守熱河之東北軍，再度未經抵抗而喪失國土，張在輿論指責下，離開華北赴歐考察。於1934年1月回國後任豫鄂皖「剿匪」副司令代行總司令（蔣）職權。次年3月，任武昌行營主任，所部東北軍經過改編，計有20個師，屬4個軍，即第五十一軍（于學忠）、第五十三軍（萬福麟）、第五十七軍（何柱國）、第六十七軍（王以哲）。另劉多荃之獨立師。兵力約計20萬。

張自海外歸來之初，頗慕墨索里尼之治義大利，擁護蔣為領袖之口號，幾為張所首倡。其部在豫鄂剿共，屢受損失。1935年7月間，所部調往西北，張於是月下旬自漢口到西安，召集各將領開會商討整頓隊伍，參謀長晏道剛（蔣派任）以為不如先開剿共會議，俟剿共會議畢，留一部分將領作一整軍計畫。會議甫畢，蔣即來電，嚴令即日進剿。東北軍整頓會議未能開成，張頗疑中央有意阻撓其集會。

此時因「華北事件」，地方軍人如閻錫山，及西南軍人陳濟棠、李宗仁等，有「倒蔣」密謀，張亦參與其間。

蔣於9月26日在西安成立西北「剿匪」司令部，自兼總司令，張為副司令代行總司令職權，統一指揮陝、甘、寧、青、晉五省軍事。其大部分東北軍，已先後調入陝甘地區，擔任剿共工作。

1935年10月及11月，東北軍在陝北與紅軍的3次交鋒中，連遭挫敗，損失兵力達兩師之眾，數千名官兵被俘。張受此衝擊，觸動對中共「和平」的意念。同時，中共對其俘虜的東北軍官兵的工作重點，曉以「抗日反蔣」後，大都釋放。

張學良與中共之「化敵為友」，即是經過被中共釋放的一名團長高福源的聯絡，而於1936年1月20日，與中共代表李克農在洛川東北軍第六十七軍王以哲軍部，與張學良進行首次會議。毛澤東對其代表李克農的指示是：「向彼方（張）表示在抗日反蔣基礎上，我方願與東北軍聯合之誠意。」會談結果，張學良表示：願為成立國防政府奔走，東北軍中同情中共抗日主張者，不乏其人。對剿共態度消沉，願意目前各守原防，恢復通商。

據李克農返回紅一方面軍司令部說：張學良較「滑頭」，王以哲較「誠懇」。關於「抗日反蔣」問題，張學良同意抗日，願意同中共訂立互不侵犯協定，但不同意討蔣。不反對國防政府、抗日聯軍口號，但不同意馬上實行。因此，共方的策略是：把張學良和蔣介石分開，求得互不侵犯協定的訂立。但為遷就張學良，把「討蔣」改為「討伐賣國賊」。

為了誘張「上鉤」，毛澤東指示李克農說：

暗示彼方如誠意抗日反蔣，則我方可助其在西北建立鞏固局面，肅清蔣系勢力，進一步助其回平津、東三省，軍餉械彈我方亦有辦法助其解決。並暗示彼方如有抗日反蔣誠意，國防政府首席及抗日聯軍總司令，可推漢卿（張字）擔任。

根據張學良的要求，中共中央決定派周恩來為全權代表，與張會談。4月9日，周、張兩人在延安見面。據周會後向其中央的報告，說張學良完全同意「停止內戰，一致抗日」：張也贊同中共的「國防政府，抗日聯軍」；同意與共方各派代表赴蘇聯接洽；可與中共蘇區經濟通商，保持交通；為中共代辦無線電及藥品，並送彈藥；由中共派人在張處活動；在川康地區的紅四方面軍如北上，他可讓路等等。

關於對蔣問題，張學良表示：「他（張）的問題部下確有分化問題，現在岐路上，他現在反蔣做不到」；蔣如降日，他絕離開他（蔣）。

如此，張對「反蔣」問題，非不為也，是不能也。事實上，張、周所達成的協議，已完全背離了蔣之「安內攘外」政策。只要依此協議進行下去，必致造成蔣、張的決裂。

（作者為文史工作者）

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】