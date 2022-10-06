大家都知道現在美元為全球的強勢貨幣，但此趨勢會維持到何時？

今年8月26日美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會演講，有三項重點：重申穩定物價是聯準會的職責、經濟成長率將低於長期趨勢一段時間、緊縮貨幣政策需要更長一段時間。再者，他提到三個歷史教訓，首先，根據1970到1980年代經驗，聯準會應當要承擔起達成穩定且低物價的目標。其次，對於未來通貨膨脹的預期，會一定程度的影響未來通膨路徑；聯準會前主席沃爾克說過：「通膨的部分成因在於它自身，所以要讓經濟回歸一個更穩定、生產率更高的狀態，一部分工作是必須擺脫通膨預期的束縛。」再者，緊縮貨幣政策必須堅持下去，直到通膨穩定。

在此演講後，鮑爾有關「避免美國民眾形成通膨預期」的宣示，使得全球匯率市場再度確認聯準會鷹派決心與升息的強度，自此美元相對各國貨幣呈現強勢升值的現象，特別是歐元、英鎊、日圓的暴跌。9月下旬1歐元貶到只換0.96美元，1英鎊貶到只換1.068美元，1美元升到兌換144.8日圓。

今年的經濟情勢有二項不利因素，因而形塑強勢美元的態勢。第一項是俄烏戰爭造成天然氣危機，此對歐洲各國影響相當大，而美國因有頁岩油而受到的影響較小，致使美元因避險需求，轉為強勢，而成為「避險貨幣」。第二項是中國、歐洲經濟下行，使得新興市場影響大、經濟成長受到傷害，相對而言對美國影響不大，使資金流向美國；特別是美國聯準會今年至今已經升息12碼，預期11月、12月還會再升息合計5碼（媒體稱為暴力升息），利率水準高於許多國家，資金流向美國，使美元成為「利差貨幣」。

投資人可能會問：「美國聯準會為何有底氣強勢升息？難道不怕美國經濟硬著路？」聯準會強勢升息的理由是美國消費者物價指數上漲率高，特別是核心物價仍在上漲。其實，去年美國物價已經呈現上漲的趨勢，但聯準會誤判此現象是短期的現象，經濟會自我修正，不用聯準會採取緊縮政策。然而此項誤判，造成今年高的物價上漲，例如：今年6月消費者物價指數年增率達9.1％，雖然在8月下降到8.3％，但核心物價上漲率由7月5.9％上升到8月6.3％。核心物價上漲率是排除能源、食物，因此美國的通膨，不能簡單地推給俄烏戰爭。

再者，支撐聯準會升息的信心則是美國勞動市場供不應求、失業率低，7月失業率3.5％、8月為3.7％，可說是歷史低點水準。還有，職位空缺數達1,200萬之歷史高點、領取失業補助金人數也在下降。即使，今年前二季美國經濟成長率（實質GDP成長率）皆為負（第一季-1.6％、第二季-0.6％），但主要是物價上漲率高，而非名目GDP沒有成長。由於，勞動市場緊張、失業率低，讓聯準會有底氣正式對決通貨膨脹怪獸！

美國物價指數為何會有較高幅度的上漲？今年一開始大家直指油價大幅上漲。然而自從油價在下半年趨於下跌後維持穩定，美國物價仍然沒有明顯下降的現象。箇中理由是美國消費者物價指數的主要成分是房租和房價，而其持續上漲的主要原因是美國長期、巨量的量化寬鬆（QE）貨幣政策。美國聯準會的資產負債表金額，在2008年全球金融海嘯之前大約1兆美元，海嘯發生後採取三度的QE，在2018年達到4兆餘美元，之後2020年3月新冠疫情暴發後，躥升到8.9兆美元。再者，美國勞參率下降，使得工資上升，造成許多服務產品價格上漲，而使物價降不下來。

綜此，美元會強勢到何時？要回答此問題，可觀察以下的三個現象是否出現。首先，美國房價指數、房租是否止漲或下降。其次，消費者物價指數年增率是否有連續下降，趨向聯準會長期目標，特別是核心物價情況。再者，升息是否造成美國經濟衰退、失業率大幅上升。當上述這些現象趨於明顯，聯準會就會停止升息改採降息，那就是此波強勢美元的終點。